Fonte : quattroruote

(Di domenica 4 agosto 2019) Il 1 luglio del 1979 laRS01 guidata da Jean-Pierre Jabouille conquista a Digione il GP di Francia: una gara storica, che segna in Formula 1 la prima vittoria in assoluto della Losanga e, soprattutto, di un motore sovralimentato. Da allora, la Casa francese continuerà a sviluppare propulsori con tale tecnologia, che negli anni 80 debutteranno anche sui modelli di, tra i quali lindimenticatae altre celebri sportive, che abbiamo guidato in pista di recente. Le trovate anche nella nostra gria di immagini, in cui ripercorriamo caratteristiche e successi neldellecon il

dinoadduci : Dal motorsport alle auto di serie - La storia del turbo secondo la Renault - FOTO GALLERY - f_svelto : Binotto ha confermato l'arrivo di @Resta_Simone dal 1 novembre, quando saranno certe le regole per il 2021. 'Sarà u… - doctorhoover : RT @RacingFede: Le stesse identiche parole le diceva di Wehrlein, che dal giro della @F1 è uscito. Spero @GeorgeRussell63 possa avere migli… -