CorSport | Psv-Lozano | divorzio vicino Giuntoli e Raiola lavorano per portarlo a Napoli

(Di domenica 4 agosto 2019) Non c’è più margine per un dialogo tra Hirvinge il Psv. Le voci, scrive il Corriere dello Sport, che si rincorrono parlano di un addio ormai alle porte tra il messicano e il club olandese. Il litigio tra il calciatore e l’allenatore per la sostituzione nel turno preliminare di Champions contro il Basilea è solo l’ultimo segnale di un rapporto ormai incrinato.vuole la Champions, che il Psv non può più dargli e ilè ripartito all’attacco, per avere più di un’opportunità a suo favore.costa molto, ma ha solo 24 anni e rientra perfettamente nei parametri del club di De Laurentiis. E poi offrirebbe ad Ancelotti molte possibilità di impiego alternative.si sono già accordati,ha detto sì. Bisogna solo risolvere il nodo dei diritti di immagine e la resistenza del Psv che, alle porte del campionato, non vuole trasmettere un segno di ...

