Community Shield | Risultato finale tra Liverpool – Manchester City

Al Manchester City il Community Shield : Liverpool ko ai rigori : Vittoria ai rigori per il Manchester City: Liverpool ko, il Community Shield è dei Citizens Grande spettacolo a Wembley: la sfida del Community Shield tra Liverpool e Manchester City si è decisa solo dopo i calci di rigore. I 90 minuti di gioco si sono conclusi col punteggio di 1-1, grazie alle reti di Sterling e Matip: un risultato che ha portato poi le due squadre a sfidarsi ai calci di rigore, nei quali l’unico errore dal ...

Community Shield - la Supercoppa è del Manchester City : Liverpool ko ai calci di rigore [FOTO] : Si è disputata una partita scoppiettante valida per la Community Shield, sconfitta per i Campioni d’Europa in carica del Liverpool, a fare festa questa volta è il Manchester City. Primo tempo di marca ManCity, nel secondo meglio i Reds. I 90′ finiscono 1-1 con i gol di Sterling e Matip, poi si va ai calci di rigore e dal dischetto sbaglia solo Wijnaldum, gli altri segnano tutti e i Citizens vincono per la sesta volta nella ...

Liverpool e Man City puntano il Community Shield : gara su DAZN : A una settimana dall’inizio della Premier League in Inghilterra si assegna già il primo trofeo ufficiale: oggi è infatti in programma il Community Shield, che si disputerà nella suggestiva cornice di Wembley a Londra. A sfidarsi saranno le due formazioni che nella scorsa stagione sono state protagoniste di un’accesissima lotta per la conquista del campionato, […] L'articolo Liverpool e Man City puntano il Community Shield: gara ...

Community Shield - Liverpool e City si scaldano : tra il monito di Klopp e la risposta di Guardiola : Domani ci si gioca il primo trofeo stagionale in Inghilterra. C’è il Community Shield, a sfidarsi saranno il Liverpool campione d’Europa e il Manchester City campione d’Inghilterra. Alla vigilia hanno parlato i due tecnici, Klopp e Guardiola. Il tedesco, più che sulla partita, si è soffermato sulle problematiche legate al calendario: “Non capisco – afferma – perché in Inghilterra cominciamo così presto ...