Commissione Ue | ecco che cosa toccherebbe all’Italia secondo il «Cencelli» europeo

Commissione d’inchiesta sulle banche - ecco i 40 componenti : Il presidente Roberto Fico convocherà la Commissione il 4 settembre. Primo atto la nomina del presidente, in pole il senatore M5S Gianluigi Paragone

Battibecco e urla in Commissione Politiche dell’Ue - il leghista Rinaldi a De Luca : “Stai zitto!”. E il presidente lo richiama : “Ne parlate fuori” : Battibecco nel corso dell’audizione alle Commissioni Politiche dell’Unione europea di Camera e Senato, di membri italiani del Parlamento europeo. Durante il suo intervento il leghista Antonio Maria Rinaldi si è rivolto al deputato Pd De Luca, urlandogli di stare “zitto”. “Non può dire zitto a un collega” lo ha richiamato il presidente della commissione Sergio Battelli L'articolo Battibecco e urla in commissione ...