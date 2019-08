Clash Royale | Nuova Stagione e Aggiornamento – Le novità e migliorie

Fonte : gamerbrain

(Di domenica 4 agosto 2019) Ultimo giorno per ottenere i premi della1 di, perchè a partire da domani arriverà la, la quale porterà con se delle novità interessanti che vi riportiamo a seguire.2 – Le novità Laintrodurrà: L’arena Spiaggia La personalizzazione “Castello di Sabbia” per le torri La provocazione “Re Pirata” 35 nuovi livelli con 2 premi ciascuno Possibilità di provare le sfide all’infinito Per tale occasione è stato reso disponibile unche apporta le seguenti: Risolto l’errore per cui il timer di un baule in coda a volte si reimpostava prima del completamento dello sblocco Risolto un errore nei dispositivi Android per cui l’indicatore dei progressi nel cammino dei trofei a volte ...

GAlleati : Il video della stagione 2 di Clash Royale è arrivato! BUONA VISIONE?? #supercell #glialleati #clashroyale #season2… - Lu1g3M1T0 : @FlakesPower Volta pro Clash Royale kaksjakak -