Cistite | col caldo il rischio aumenta | sintomi e cause dell’infiammazione | i consigli

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2019) Delle regole d’oro per tutelare, anche in vacanza, la salute delle vie urinarie sono state individuate da Integratori Italia in collaborazione con la dietista Angelica Pizzolante: si tratta di semplici regole che, con una buona prevenzione, sono il punto di partenza per non incorrere in fastidiose infezioni delle vie urinarie, tra le quali la più comune è la, un’infiammazione di origine batterica dovuta al passaggio dei batteri intestinali che popolano l’ultimo tratto dell’intestino, e che possono raggiungere le vie urinarie fino alla vescica dall’esterno. Tale infezione nelle donne è frequente a causa della conformazione anatomica, e con il, il mare o la piscina il. Il, infatti, indebolisce le nostre difese immunitarie e facilita la carica batterica. Inoltre, il contatto con il costume bagnato, la salsedine e la sabbia ...

Vale_ofblades : E comunque è davvero difficile per le persone fare sesso con il preservativo evidentemente 'Eh ma col preservativo… -