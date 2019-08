Cistite - col caldo il rischio aumenta : sintomi e cause dell’infiammazione - i consigli utili per prevenirla : Delle regole d’oro per tutelare, anche in vacanza, la salute delle vie urinarie sono state individuate da Integratori Italia in collaborazione con la dietista Angelica Pizzolante: si tratta di semplici regole che, con una buona prevenzione, sono il punto di partenza per non incorrere in fastidiose infezioni delle vie urinarie, tra le quali la più comune è la Cistite, un’infiammazione di origine batterica dovuta al passaggio dei ...