Ci sarà uno spin-off di Jane The Virgin dopo il finale di serie? Le idee ci sono ma forse

Sanremo - Amadeus sarà il conduttore : 'È la notizia che uno aspetta da una vita' : Lo si sospettava già da tempo, ma nelle scorse ore attraverso una nota Rai è finalmente arrivata la conferma: sarà Amadeus il conduttore e direttore artistico della settantesima edizione del Festival di Sanremo, in onda nel febbraio 2020. Il conduttore ha ricevuto la notizia a sorpresa e ci ha tenuto subito a comunicare al pubblico la propria immensa gioia. Amadeus conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo La prossima ...

MotoGp - Valentino Rossi lancia già uno sguardo al 2020 : “ecco perché sarà importante il week-end di Brno” : Il Dottore ha sottolineato come sia fondamentale approcciare bene il week-end di Brno, che proseguirà con una sessione di test da svolgere sempre sul tracciato ceco La sosta ormai è alle spalle, così come la deludente prima parte di stagione. Valentino Rossi ha ricaricato le pile, partecipando anche al matrimonio di Uccio che, pochi giorni fa, ha sposato la sua Pamela a Tavullia. AFP/LaPresse Adesso però non c’è più tempo per i ...

Domenica 4 e lunedì 5 agosto ci sarà uno sciopero del personale delle autostrade : Si articolerà in diverse fasi nel corso delle due giornate e potrà riguardare il personale dei caselli e altri dipendenti di autostrade

ELIANA FRONTINI INSEGNANTE VS CARABINIERE UCCISO/ 'Uno di meno' prof sarà licenziata? : ELIANA FRONTINI, professoressa insulta CARABINIERE UCCISO a Roma: 'Uno di meno'. L'INSEGNANTE ora rischia di perdere la cattedra.

Sara Manfuso : “Sono stata violentata a 17 anni in maniera brutale. Accadde nell’androne delle scale - nessuno venne ad aiutarmi” : violentata sessualmente nell’androne di casa a 17 anni. È la tragica confessione di Sara Manfuso, la giovane ex modella, laureata in storia e filosofia, attuale compagna del deputato PD Andrea Romano. Manfuso è intervenuta nell’ultima puntata della trasmissione radiofonica I Lunatici. “Il tema della violenza sulle donne lo sento mio, l’ho vissuto sulla mia pelle. Avevo diciassette anni, so che cosa voglia dire”, ha spiegato la presidente ...

La foto choc in caserma : bendato uno degli accusati Il militare sarà trasferito : I carabinieri aprono un’inchiesta: «Inconcepibile». Già individuato il militare che ha posto la benda sugli occhi dell’accusato

La possibilità di uno scambio Icardi-Milik resta aperta per la Gazzetta. sarà una lunga estate : Il Napoli continua a lavorare sotto traccia per Mauro Icardi. Anzi più che lavorare, come scriva la Gazzetta dello Sport, il Napoli aspetta. Perché la battaglia che si gioca con la Juve è una guerra di nervi e di attese. Agosto Sarà lungo e caldissimo su questi fronti e bisognerà stare attenti agli effetti domino. Perché quando salterà lo stallo messicano – con l’Inter bloccata da Icardi, la Juve da Higuain e la Roma da Dzeko – ecco ...

Salvini : ognuno può esprimere proprio pensiero - ma non sarà tollerata alcuna violenza : Roma – “No Tav, ognuno puo’ esprimere liberamente il proprio pensiero ma NESSUNA violenza sara’ tollerata, ne’ restera’ impunita. Attenzione massima per questo fine settimana, con il totale sostegno alle nostre Forze dell’Ordine”. Cosi’ il ministro dell’interno Matteo Salvini su facebook. Salvini: VOTERÀ PARLAMENTO? BENE, PASSERÀ CON 80% Non interpreto i gesti, a me interessa che ...

Big Little Lies 3 ci sarà? Nicole Kidman apre uno spiraglio al possibile rinnovo : L'appuntamento con il finale della seconda stagione è fissato per oggi, 23 luglio, su Sky Atlantic ma c'è già chi pensa a Big Little Lies 3: ci sarà oppure no? A poche ore dalla messa in onda dell'ultimo episodio sembra che tutti siano pronti a scommettere che la serie non sia ancora finita e che, nonostante le promesse e le dichiarazioni della vigilia, tutto lascia pensare a novità importanti. ATTENZIONE SPOILER! Nel finale della seconda ...

La serie Netflix di The Witcher sarà uno show per adulti con molti mostri : Lauren Hissrich, showrunner della serie TV per Netflix The Witcher, ha recentemente fornito durante un'intervista alcuni nuovi dettagli riguardanti la serie con protagonista Henry Cavill nei panni di Geralt.Per chi non conosce né il videogioco e né i libri da cui è ispirata la serie TV, Hissrich dichiara che lo spettacolo sarà maturo, per adulti, e dovremo aspettarci quindi sesso e violenza. "Ho potuto guardare le scene giornalmente e ai miei ...

I pantaloni over di Joe Keery di «Stranger Things» saranno uno dei trend dell’autunno : Se state già pensando su quali capi investire la prossima stagione, sappiate che i pantaloni over saranno uno dei must-have su cui puntare e a cui far posto nel vostro guardaroba; come anticipato da Joe Keery, all'anagrafe Joseph David, l'attore che impersona Steve Harrington in Stranger Things e, seppur in modo meno evidente, dal collega Charlie Heaton, in occasione della presentazione a Parigi della terza stagione della serie ...

Juventus - accordo Perin-Benfica : il portiere sarà uno dei giocatori più pagati nella storia del club portoghese : Il portiere italiano si trasferirà dunque in Portogallo, diventando uno dei giocatori più pagati del club lusitano Fumata bianca arrivata, Mattia Perin si prepara a diventare un nuovo giocatore del Benfica. Il portiere ex Genoa ha trovato l’accordo con la società portoghese, in seguito ad un incontro avvenuto oggi tra l’agente Lucci e i dirigenti del club. Perin firmerà un contratto quinquennale, diventando uno dei giocatori ...

Tiberio Timperi a Blogo : "sarà un UnoMattina in famiglia 2.0" (video) : A margine della presentazione dei palinsesti Rai per l'autunno, abbiamo intercettato Tiberio Timperi, che, dopo la parentesi 'Vita in diretta', quest'anno, torna alla guida di UnoMattina in famiglia, l'appuntamento del weekend, di Rai1. Sua partner di lavoro, Monica Setta. Per me è un ritorno al futuro per certi versi. E' un UnoMattina in famiglia 2.0. Si torna a casa. Siamo partiti per una missione. Il comandante Orfeo ci aveva chiesto di ...

Giovedì 11 luglio ci sarà uno sciopero dei mezzi pubblici a Milano : Durerà dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 fino al termine del servizio: ma negli ultimi anni l'adesione a questi scioperi è stata molto bassa