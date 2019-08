Chiofalo e la Fiordelisi quasi ufficiali a Temptation in versione ' famosi'

Temptation Island Vip 2 : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi forse nel cast : Manca meno di un mese e mezzo alla messa in onda della prima puntata di Temptation Island Vip, il reality nel quale alcune coppie famose mettono alla prova il loro rapporto. Dopo aver saputo che fanno parte del cast Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, i telespettatori sono stati messi al corrente dei nomi di altri due protagonisti molto probabili della seconda edizione: il blog "Vicolo delle News", infatti, sostiene che voleranno ...

FRANCESCO Chiofalo/ Dopo la malattia l'amore con Antonella Fiordelisi - Chi Summer Tour - : FRANCESCO CHIOFALO: Dopo un periodo difficile dovuto alla malattia, è tornato a sorridere al fianco di Antonella Fiordelisi. I due saranno sul palco del Chi Summer Tour a Rapallo

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi tatuaggio con nomi : “Ti amo” : Francesco e Antonella, gesto per suggellare il loro amore dopo il periodo difficile Hanno deciso di farsi un tatuaggio comune a diversi fidanzati: Francesco e Antonella hanno impresso sulla pelle i loro nomi per sentirsi sempre vicini. Non ci hanno forse pensato tanto? Potrebbero lasciarsi tra pochi mesi e dovranno quindi coprire quei nomi? Loro […] L'articolo Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi tatuaggio con nomi: “Ti ...

Francesco Chiofalo violento? Parla Antonella Fiordelisi : Antonella Fiordelisi, fidanzata di Francesco Chiofalo da tre mesi e schermitrice, è andata su tutte le furie quando le è stato chiesto se il suo ragazzo fosse violento o meno. Il motivo? La sua ex fidanzata, Selvaggia Roma, aveva insinuata di essere stata maltrattata da lui.Ecco cosa ha dichiarato Antonella: "Questa è veramente una cosa che mi fa rabbia. Veramente, mi fa inca…re. Ne sono state dette di tutti i colori a questo povero ragazzo, ...

Antonella Fiordelisi rivela le condizioni di Francesco Chiofalo : “La radioterapia è devastante” : Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, tra mille difficoltà, continuano la loro storia d'amore. Lei ha parlato al settimanale "DiPiù" del difficile recupero post-operatorio: "Il fisico non è più quello di una volta palestrato dalla cima ai piedi ma non mi importa dei muscoli: a me interessa la sua anima". E la radioterapia avrebbe avuto effetti devastanti su di lui.Continua a leggere

Antonella Fiordelisi lancia il suo primo singolo - nel video anche Chiofalo - : Francesca Galici Una canzone estiva, movimentata e provocatoria per Antonella Fiordelisi che lancia la sua Din Dan. Nel videoclip è presente anche Francesco Chiofalo, suo attuale compagno Un debutto nella musica che non ci si aspettava per Antonella Fiordelisi, che sembra aver definitivamente abbandonato la carriera sportiva per tentare quella nel mondo dello spettacolo. Salita alle cronache per il presunto corteggiamento di Gonzalo ...