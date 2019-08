Ceta | Meloni | ‘preoccupante allarme lanciato da Coldiretti’

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2019) Roma, 4 ago. (AdnKronos) – “Fratelli d’Italia considera preoccupante l’dalla Coldiretti sui rischi di importazione, in Europa, di carni di vitelli nutriti con sangue, peli e grassi animali”. Lo afferma Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia. “Facciamo nostre -aggiunge- le richieste del presidente Ettore Prandini sui principi che devono essere alla base di ogni accordo di libero scambio: regole uguali per tutti, parità di condizioni, efficacia dei controlli, reciprocità delle norme sugli impatti ambientali, economici e sociali, verifiche igienico sanitarie e la sicurezza alimentare. Presupposti ineludibili che per Fratelli d’Italia devono valere per le intese esistenti e quelle future, come l’accordo ‘Mercosur’ tra Ue e Paesi del Sud America nelle ultime settimane in via di negoziazione. ...

