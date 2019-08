Castel Giorgio | il governo autorizza l’impianto geotermico bocciato da Comune e cittadini

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2019) “Il Consiglio dei ministri ha deliberato di superare la mancata intesa della Regione Umbria e, conseguentemente, di consentire la prosecuzione del procedimento di realizzazione delpilota “” per ricerca di risorse geotermiche sito neldi”. La decisione presa dalnella riunione del 31 luglio, dopo aver ascoltato l’assessore Antonio Bartolini in rappresentanza della Regione Umbria, sembrerebbe definire una questione che si protrae da anni. Nonostante la contrarietà sia deisia delle amministrazioni comunali coinvolte più o meno direttamente, come quella vicina di San Lorenzo Nuovo, nel viterbese.pilotadenominato, da realizzarsi in provincia di Terni neldi, a poca distanza dal lago di Bolsena, è stato proposto alla fine del 2013 dalla Itw Lkw Geotermia Italia ...

