Caso Cerciello | la famiglia di Elder | “Resoconto dei fatti incompleto | la verità emerga e

Chi sono gli avvocati che difenderanno i giovani americani nel Caso Cerciello : Scendono in campo i "principi del foro" per la difesa di Finnegan Elder Lee e Christian Gabriel Natale Hjorth, i due 19enni californiani detenuti a Regina Coeli per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. I familiari del primo ragazzo, accusato materialmente di aver sferrato le 11 coltellate che hanno ucciso il militare, hanno nominato Roberto Capra e Renato Borzone. Il primo, torinese di 47 anni e autore di un 'legal thriller' di ...

Pistola - auto incustodita - scippo...I punti oscuri del Caso Cerciello : Nell'indagine sull'omicidio di Cerciello Rega dci sono tanti punti fermi ma anche tanti punti oscuri: l'ipotesi che il carabiniere fosse fuori servizio, la procedura inusuale, le coperture e Segui su affaritaliani.it

Caso Cerciello Rega : "Gli americani in carcere? Indifferenti a tutto - ma non hanno perso sonno e appetito" : “Indifferenza totale”. Con queste parole gli operatori carcerari di Regina Coeli descrivono il comportamento di Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, i due giovani americani fermati venerdì scorso per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. A riportare le testimonianze è il Corriere della Sera.“Con noi non comunicano. Eppure l’inglese lo parliamo bene. Non ci dicono nemmeno ...

CARABINIERE UCCISO/ Due domande - politiche - sul Caso Cerciello : Ci sono almeno due questioni, delle quali una politica, su cui riflettere circa il caso della foto con protagonista Hjort