Caso Bibbiano | la testimonianza choc di Stefania | Così mi hanno portato via la mia

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 4 agosto 2019) Costanza Tosi “Io non so neanche dove sia. Non so se sta bene. Non so se piange, se mi cerca. Sono disperata" “rapito mia figlia”. Iniziala conversazione conche, al telefono con la voce rotta dal dolore, ci racconta di come i servizi sociali di Reggio Emilia lestrappato via la sua bambina di appena due anni. ”Una mattina - dice - mentre ero sola in casa, sento dei rumori venire dal giardino. Dopo poco qualcuno inizia a bussare forte alla porta”. Era il 3 aprile.va a controllare chi è. Sono un uomo e una donna. Si presentano e le dicono di essere dell’Enpa, l’Ente Nazionale Protezione Animali, e affermano di essere intervenuti dopo una segnalazione del vicino di casa: “I cani abbaiano troppo”. Manon si fida. Come erano arrivati in giardino i due? E perché volevano entrare con la forza in casa sua alle 10 del mattino? “Ero ...

