Caso Bibbiano | la testimonianza choc | Così mi hanno portato via mia figlia

I numeri dietro il Caso Bibbiano : ecco quanti e dove sono in Italia i bambini in affido : I minori coinvolti sono il 2,7 per mille del totale. L’inchiesta di Bibbiano è partita dall’elevato numero di abusi rispetto alla popolazione

Affidi - il garante dell’infanzia dopo il Caso Bibbiano : “Disciplinare indagini - garantire contraddittorio - eliminare conflitti interesse” : Dai conflitti di interesse di chi decide della vita di migliaia di bambini, fino all’assenza di dati e informazioni sui minorenni separati dalle famiglie di origine. L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia), dopo aver condotto un’analisi, ha inviato una serie di indicazioni in materia chiamando in causa, tra gli altri, Parlamento, Governo, Regioni, Comuni e attori oggi coinvolti nella rete, dalla magistratura agli assistenti ...

Modena - procura riapre indagine sui ‘Diavoli della Bassa’ per eventuali legami con il Caso di Bibbiano : Un legame, forse, tra due indagini a vent’anni di distanza. Ed entrambe, Angeli e demoni sul caso di Bibbiano e quella dei Diavoli della Bassa modenese, riguardano affidamenti illeciti di bambini sottratti alle loro famiglie. La procura di Modena ha deciso di aprire un fascicolo contro ignoti per riverificare quanto accaduto oltre vent’anni fa tra Mirandola e Massa finalese, comuni al centro della vicenda riportata ...

Nina Moric - il figlio Carlos e il riferimento al Caso di Bibbiano su Instagram : La modella ha postato su Instagram un lungo commento per parlare della difficile vicenda dell'affidamento del figlio avuto...

Perde il lavoro - gli tolgono la figlia Un altro Caso Bibbiano a Baranzate : Francesco D'Addona Perde il lavoro, ha lo sfratto, finisce sulla strada con la moglie e la figlia tredicenne Francesca. E inverno, la famiglia sfrattata si accomoda nella vecchia auto parcheggiata davanti al Comune di Baranzate, con dependance di ombrellone e...

Caso bambini Bibbiano - “riabilitato” un papà : il tribunale toglie i 3 figli ai servizi sociali : Il tribunale di Bologna ha "riabilitato" un papà a seguito dell'inchiesta ribattezzata "Angeli e Demoni" sugli affidi illeciti nel comune di Bibbiano. I giudici hanno revocato l'ordine di allontanamento dalla casa familiare e l'affidamento dei tre figli al servizio sociale.Continua a leggere

Caso Bibbiano - spunta finto affido per intascare soldi e promesse di affidi permanenti : Nuovi particolari emergono dalle carte dell'inchiesta Angeli e Demoni condotta dalla Procura di Reggio Emilia sul cosiddetto Caso Bibbiano: un affido presente solo sulla carta per intascare i soldi del rimborso e la promessa ad alcune coppie che l'affido sarebbe potuto diventare permanente se le relazioni dei servizi sociali continuavano a ritenere i genitori inadeguati,Continua a leggere

Caso Bibbiano - la responsabile dei servizi prometteva affidi senza scadenza : Federica Anghinolfi, agli arresti domiciliari, intercettata mentre parlava con associazioni Lgbt. E spuntano anche falsi provvedimenti. Zingaretti: "Duri coi responsabili e con gli sciacalli"

Laura Pausini torna sul Caso Bibbiano e chiarisce : “Non è un messaggio politico - sto dalla parte dei bambini” : Laura Pausini torna sul caso Bibbiano ma questa volta lo fa per specificare di quale natura fosse il suo messaggio. Nei giorni scorsi, l'artista di Solarolo aveva infatti parlato delle vicende che stanno interessando il Comune della provincia di Reggio Emilia, chiedendo che si facesse chiarezza per il bene dei bambini coinvolti. Le sue parole, come quelle di altri artisti che si sono soffermati sulla vicenda, hanno però scatenato una bufera ...

Caso BIBBIANO/ "Il desiderio di paternità e maternità non può giustificare tutto" : I fatti di BIBBIANO mettono in questione l'affido. Il desiderio di genitorialità può giustificare ogni decisione? L'autore risponde a M. Bernardini

Cosa sappiamo del Caso Bibbiano : ricordi alterati e bimbi sottratti alle famiglie : Innocenti disegni dei bambini venivano falsificati attraverso la mirata "aggiunta" di dettagli a carattere sessuale, mentre le loro abitazioni erano descritte falsamente come fatiscenti

Caso BIBBIANO/ "Perché sacrificare i bambini a una famiglia astratta e strumentale?" : Il CASO degli affidi familiari a BIBBIANO è diventato oggetto di una strumentalizzazione politica ai danni dei bambini e dei genitori

Cosa c'è di vero e cosa è falso nel Caso Bibbiano : L'ultimo sviluppo del caso Bibbiano è una buona notizia: quattro bambini che erano stati tolti al padre sono tornati a casa. Lo ha deciso la prima sezione del tribunale ordinario di Parma, nell'ambito dell'inchiesta Angeli e Demoni. L'indagine riguarda il presunto sistema illecito di gestione dei minori in affido nel comune, basato sulla manipolazione delle testimonianze dei bambini da parte di assistenti sociali e psicologi. I ...

Caso Bibbiano - quattro bambini tornano dai genitori naturali : Caso Bibbiano, quattro bambini tornano dai genitori naturali La decisione del tribunale per i minorenni di Bologna non è recentissima ed è emersa nelle verifiche e nei controlli avviati dagli uffici giudiziari minorili su segnalazione della Procura reggiana di anomalie e illeciti da parte dei servizi sociali della Val ...