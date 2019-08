Carabiniere ucciso | l’americano Finnegan Lee Elder rompe il silenzio dal carcere Ecco le

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 4 agosto 2019) Ci sono aggiornamenti per quanto riguarda il caso del. Il giovane americano, reo confesso dell’omicidio di Mario Cerciello Rega, avrebbe dichiarato che quelle pugnalate sono state inferte per paura. Così ha dichiaratoLeeper voce del suo avvocato, descrivendo l’incontro con il pusher e i due carabinieri in borghese come una sorta di aggressione in cui i due americani si sono sentiti minacciati. “ci ha detto che aveva paura di essere strangolato, di essere oggetto di un’aggressione da parte di Cerciello quella notte, non sapeva che fosse un”. Così hanno spiegato i due avvocati Roberto Capra e Renato Borzone, legali del diciannovenne americano che si trova in, nella fattispecie, avrebbe dichiarato di essersi spaventato e di aver descritto uno “strano uomo” che sembrava volesse strangolarlo. ...

