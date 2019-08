Carabiniere ucciso a Roma - Elder : "Avevo paura di essere strangolato da Cerciello" : Lo riferiscono i legali del giovane californiano che ha confessato l'omicidio del vice brigadiere. "Non è escluso che possano esserci nuovi testimoni che aiutino a stabilire la dinamica dei fatti". La famiglia: "Speriamo che il ragazzo torni preso a casa"

Carabiniere ucciso - Elder : «Avevo paura di essere strangolato» : «Elder ci ha detto che aveva paura di essere strangolato, di essere oggetto di un'aggressione da parte di Cerciello quella notte, non sapeva che fosse un Carabiniere». Lo riferiscono...

Carabiniere ucciso - Elder si giustifica : avevo paura di essere strangolato da Cerciello : «avevo paura di essere strangolato». Per questo Finnegan Lee Elder avrebbe ucciso il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega con 11 coltellate inferte con ferocia ai fianchi e al cuore....

Elder Lee e Natale Hjorth - lo scambio di prigionieri : Carabiniere ucciso - intreccio con l'omicidio Versace : L'indiscrezione è di quelle clamorose: si tratta per uno scambio di prigionieri. La vicenda è quella relativa all'omicidio di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere ammazzato a Roma dai due balordi americani. E tra i prigionieri da scambiare, secondo quanto riporta Il Giornale, ci sono proprio loro

Carabiniere ucciso - la famiglia di Elder : "Ci sembra che ci sia un resoconto incompleto sui fatti" : I familiari di Finnegan Lee Elder, uno dei due americani accusati dell'omicidio del Carabiniere Cerciello Rega, parlano tramite il loro avvocato: "Auspichiamo che la verità venga fuori"

Carabiniere ucciso - arriva dagli Usa team di investigatori privati per la controindagine : La battaglia giudiziaria è solo agli inizi, ma i padri di Elder Finnegan Lee, 19 anni, e Gabriel Natale Hjorth, 18 anni, i due californiani accusati dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni, sono già operativi al massimo grado per salvare i loro ragazzi. Giunti in Italia dagli Usa per organizzare al meglio la difesa dei figli che hanno già visitato nel carcere di Regina Coeli dove sono reclusi, i genitori dei due stanno ...

Carabiniere ucciso a Roma - Brugiatelli rischia incriminazione per favoreggiamento : Subito dopo il delitto, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 luglio scorsi, l'uomo aveva dichiarato agli inquirenti che gli aggressori erano due magrebini. Indicazione poi ritrattata. La vedova del vice-brigadiere: "Non è vero che quella sera dissi a mio marito di non andare a...

Carabiniere ucciso a Roma - la telefonata a Brugiatelli dietro la furia degli assassini : "Vieni da solo" : "Vieni da solo, non portarti dietro nessuno". È questa la premessa che Gabriel Natale Hjorth fa al mediatore Sergio Brugiatelli durante la telefonata sullo scambio dello zaino (di Brugiatelli) per qualche dose di droga. La conversazione alla quale fa riferimento "l'amico dei pusher" a verbale, è sta

Carabiniere ucciso - in quale mondo bendare qualcuno è legittimo? : La vicenda del Carabiniere Mario Cerciello Rega, ucciso barbaramente a coltellate da parte di un giovane statunitense, complice un amico, e la correlata scena delle manette e della benda del sospettato all’interno della stazione delle Forze dell’Ordine disvelano, anche nelle pieghe delle talvolta goffe prese di posizione di parte dell’opinione pubblica, una diatriba teoretica che affonda le sue radici nelle profondità più originarie della storia ...

Carabiniere ucciso - dagli italoamericani una raccolta fondi per la famiglia Cerciello : La morte di Mario Cerciello Rega ha sconvolto la comunità della Bay Area, a San Francisco. L'iniziativa avviata da due donne...

Carabiniere ucciso - Orfini sta con Scalfarotto : 'Anche americani hanno diritti' : La scelta del deputato del Partito Democratico Ivan Scalfarotto di andare a far visita agli americani indagati per l'omicidio del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega ha fatto discutere perché avvenuta in un momento in cui la ferita per la perdita di un servitore dello Stato, ucciso in modo barbaro con 11 coltellate, è ancora aperta. Poche ore fa il collega di partito Carlo Calenda, senza giri di parole, aveva inserito la scelta ...

Carabiniere ucciso a Roma - la Procura indaga sui soccorsi : “Cerciello morto per emorragia - 23 minuti prima della corsa in ospedale” : La Procura di Roma vuole “fare chiarezza” sulla catena dei soccorsi, dall’accoltellamento fino alla corsa in ospedale, a Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere di 35 anni ucciso la notte fra il 25 e il 26 luglio nel quartiere Prati a Roma. Lo scrive il quotidiano Romano Il Tempo, secondo cui i magistrati “vogliono accertare eventuali responsabilità del 118″. “Responsabilità – si legge – che ...

Carabiniere ucciso a Roma - la cronistoria e le tappe della vicenda : Queste le tappe salienti della vicenda ricostruita dagli inquirenti in base alle testimonianze, agli interrogatori e alle immagini delle telecamere