Carabiniere ucciso a Roma | i legali di Elder | ' Aveva paura di essere strangolato'

Napoli - donna arrestata per omicidio stradale a Ischia : la vittima è un turista 16enne. Nel 2012 aveva già ucciso un Carabiniere : aveva già investito e ucciso un carabiniere nel 2012. La stessa persona, sabato scorso ha travolto un ragazzo albanese di 16 anni, uccidendolo. Una donna di 40 anni è stata arrestata ad Ischia per l’omicidio stradale di James Veismaili. Il giovane era da due settimane in vacanza sull’isola al largo di Napoli, ospite della sorella. Secondo la ricostruzione della polizia, la donna stava procedendo ad alta velocità quando ha perso il ...

Carabiniere ucciso - l’americano Finnegan Lee Elder rompe il silenzio dal carcere. Ecco le sue parole : Ci sono aggiornamenti per quanto riguarda il caso del Carabiniere ucciso. Il giovane americano, reo confesso dell’omicidio di Mario Cerciello Rega, avrebbe dichiarato che quelle pugnalate sono state inferte per paura. Così ha dichiarato Finnegan Lee Elder per voce del suo avvocato, descrivendo l’incontro con il pusher e i due carabinieri in borghese come una sorta di aggressione in cui i due americani si sono sentiti minacciati. “Elder ci ha ...

Muore 16enne investito a Ischia. Arrestata una donna : aveva già travolto e ucciso un Carabiniere : Un ragazzo di 16 anni è morto, centrato da un'auto in corsa sulla variante esterna di Ischia. È stato un orribile sabato di sangue, quello che nel pomeriggio di ieri ha falciato...

Carabiniere ucciso a Roma - gli avvocati di Elder : “Aveva paura di essere strangolato”. Il 19enne non ha confermato la versione al gip : “Elder ci ha detto che aveva paura di essere strangolato, di essere oggetto di un’aggressione da parte di Cerciello quella notte. Non sapeva che fosse un Carabiniere”. A parlare sono Roberto Capra e Renato Borzone, gli avvocati di Finnegan Lee Elder, il 19enne americano che ha confessato l’omicidio del vicebrigadiere, Mario Cerciello Rega, la notte fra il 25 e il 26 agosto. In realtà, l’ordinanza di convalida dell’arresto ...

Elder Lee e Natale Hjorth - lo scambio di prigionieri : Carabiniere ucciso - intreccio con l'omicidio Versace : L'indiscrezione è di quelle clamorose: si tratta per uno scambio di prigionieri. La vicenda è quella relativa all'omicidio di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere ammazzato a Roma dai due balordi americani. E tra i prigionieri da scambiare, secondo quanto riporta Il Giornale, ci sono proprio loro

Carabiniere ucciso - la famiglia di Elder : "Ci sembra che ci sia un resoconto incompleto sui fatti" : I familiari di Finnegan Lee Elder, uno dei due americani accusati dell'omicidio del Carabiniere Cerciello Rega, parlano tramite il loro avvocato: "Auspichiamo che la verità venga fuori"

Carabiniere ucciso - arriva dagli Usa team di investigatori privati per la controindagine : La battaglia giudiziaria è solo agli inizi, ma i padri di Elder Finnegan Lee, 19 anni, e Gabriel Natale Hjorth, 18 anni, i due californiani accusati dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni, sono già operativi al massimo grado per salvare i loro ragazzi. Giunti in Italia dagli Usa per organizzare al meglio la difesa dei figli che hanno già visitato nel carcere di Regina Coeli dove sono reclusi, i genitori dei due stanno ...

Carabiniere ucciso a Roma - Brugiatelli rischia incriminazione per favoreggiamento : Subito dopo il delitto, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 luglio scorsi, l'uomo aveva dichiarato agli inquirenti che gli aggressori erano due magrebini. Indicazione poi ritrattata. La vedova del vice-brigadiere: "Non è vero che quella sera dissi a mio marito di non andare a...

Carabiniere ucciso a Roma - la telefonata a Brugiatelli dietro la furia degli assassini : "Vieni da solo" : "Vieni da solo, non portarti dietro nessuno". È questa la premessa che Gabriel Natale Hjorth fa al mediatore Sergio Brugiatelli durante la telefonata sullo scambio dello zaino (di Brugiatelli) per qualche dose di droga. La conversazione alla quale fa riferimento "l'amico dei pusher" a verbale, è sta