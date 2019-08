Cara Delevigne e Ashley Benson non si sarebbero sposate | solo una cerimonia d' amicizia

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 4 agosto 2019) "ha detto sì alla suaa Las Vegas" questa è la notizia che è stata lanciata dalla testata Sun nella giornata di domenica 4 agosto, inerente alle presunte nozze che avrebbero unitoall'attrice, con la quale ha iniziato una storia d'amore l'anno scorso. Purtroppo, però stando alle rivelazioni dei giornali il matrimonio tanto discusso non sarebbe mai avvenuto. Il sito americano di gossip E!News ha fatto chiarezza svelando che la coppia "non è legalmente sposata" e che avrebbe fatto solamente "unad'" circa un anno fa. La 'd'' di Little Vegas La cosiddetta "d'" è una tradizione tipica della cappella di Little Vegas, celebrata da una coppia che non è ancora pronta a convolare a nozze ma desidera comunque vivere un giorno speciale ed emozionante senza alcun impegno e valore legale. Insomma una sorta ...

