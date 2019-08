Canottaggio | Coupe de la Jeunesse 2019 | l’Italia trionfa nel quattro di coppia femminile

Canottaggio - Coupe de la Jeunesse Corgeno 2019 : otto femminile ottavo nella regata inaugurale della manifestazione : Scattata oggi pomeriggio la 35ma edizione della Coupe de la Jeunesse di Canottaggio : a Corgeno , fino al 4 agosto, ben sedici Nazionali, per un totale di 278 imbarcazioni, si daranno battaglia per vincere la classifica che da tre anni va alla Gran Bretagna. L’Italia oggi nella prima ed unica gara in programma raccoglie l’ ottavo posto, domani la prima delle due giornate di finali. nella tradizionale regata inaugurale dell’ otto ...

Canottaggio - Coupe de la Jeunesse Corgeno 2019 : i convocati dell’Italia. Saranno tredici gli equipaggi azzurri in acqua : Torna per la sesta volta in Italia, in occasione della 35ma edizione, la Coupe de la Jeunesse di Canottaggio: a Corgeno, dal 2 al 4 agosto, ben sedici Nazionali, per un totale di 278 imbarcazioni, si daranno battaglia per vincere la classifica che da tre anni va alla Gran Bretagna. L’Italia sarà in acqua con tredici equipaggi, sette maschili e sei femminili, per un totale di 52 atleti, 30 ragazzi e 22 ragazze, coordinati da Luigi De ...