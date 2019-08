Calendario Pirelli 2020 | nel backstage con Emma Watson e Kristen Stewart alla ricerca di

Fonte : attualitavip.myblog

(Di domenica 4 agosto 2019) È da poco stato rilasciato un dietro le quinte del. Tra le protagoniste, nel ruolo della nota eroina shakespeariana Giulietta Capuleti, spiccano, Yara Shahidi e. Realizzato dall’italiano italiano Paolo Roversi, fotografo esperto di moda, il servizio fotografico “Looking for Juliet” presenta nove donne che danno ognuna un’interpretazione personale del tragico personaggio del dramma inglese. Roversi ha realizzato i suoi scatti mentre i soggetti scelti erano intenti a recitare parti dell’opera del genio inglese: «Qui non c’è un Romeo, ci sono soltanto “Juliets” che si presentano per un casting, rispondono alle domande e propongono la loro versione del personaggio prima di rievocare un passaggio dtragedia, in costume», ha dichiarato Roversi ad American Vogue. Lanciato per la prima volta ...

VanityFairIt : Qui le foto del backstage, con Kristen Stewart, @EmmaWatson e tutte le altre star #PirelliCalendar… - wajtingforlou : RT @EmWatsonITALY: NUOVO scatto dal BTS del photoshoot del calendario Pirelli 2020 - wajtingforlouis : RT @EmWatsonITALY: NUOVO scatto dal BTS del photoshoot del calendario Pirelli 2020 -