Calciomercato Torino | il dg Comi annuncia innesti per la prossima stagione

Calciomercato Serie B e C : cessione Cittadella - Cosenza e Ascoli fanno spesa dal Torino - colpaccio Bari : “L’A.S. Cittadella comunica di aver ceduto all’Imolese Calcio il centrocampista Luca Maniero a titolo temporaneo. A Luca un ringraziamento per quanto fatto fino ad oggi con la maglia granata e un grosso in bocca al lupo per la nuova avventura lontano da Cittadella!” Il Torino ha ufficializzato due cessioni a titolo temporaneo, l’attaccante 19enne della Costa d’Avorio Ben Lhassine Kone andrà in prestito per una ...

Calciomercato - le ultime trattative : Malcom ufficiale allo Zenit - cessione Torino - doppia uscita Catania : E’ ufficiale il trasferimento di Malcom dal Barcellona allo Zenit San Pietroburgo. I due club hanno annunciato di aver raggiunto un accordo. Lo Zenit verserà 40 milioni di euro più 5 milioni in bonus ai blaugrana, ai quali è garantita una percentuale in caso di vendita futura del brasiliano. Malcom, arrivato a Barcellona nell’estate 2018 dopo essere stato vicinissimo alla Roma, ha collezionato 24 presenze e quattro reti in ...

Calciomercato Juventus – Dybala in viaggio verso Torino - faccia a faccia con Sarri : in ballo la cessione al Manchester United : Paulo Dybala in viaggio verso Torino, pronto il faccia a faccia con Sarri: l’argomento della discussione sarà il suo ruolo nella Juventus del futuro e l’eventuale cessione al Manchester United In casa Juventus rischia di scoppiare il caso Dybala. L’attaccante argentino è stato accostato più volte al Manchester United nelle ultime ore, come pedina di scambio per arrivare a Romelu Lukaku. La Juventus vorrebbe un attacante ...

Calciomercato - le ultime trattative : tre operazioni in casa Samp - doppio colpo del Torino : ultime ore intense di Calciomercato, diverse trattative che riguardano le squadre di Serie A e non solo. Sondaggio del Valencia per il centrocampista belga della Sampdoria Dennis Praet, il club blucerchiato ha fissato il prezzo in 25 milioni di euro, anche il Leicester continua a monitorare il calciatore. In entrata i blucerchiati continuano a spingere per Rigoni, il via libera dovrebbe arrivare a breve dopo l’arrivo allo Zenit di ...

Calciomercato Torino - si cerca la spalla di Belotti : tra conferme e qualche sorpresa [FOTO] : Calciomercato Torino – Inizio di stagione veramente importante in casa Torino, la squadra di Walter Mazzarri ha ipotecato il passaggio del turno dopo il successo dell’andata per 3-0 contro il Debrecen, adesso dovrà confermarsi anche nella gara di ritorno. Si preannuncia una stagione scoppiettante per i granata, il Calciomercato non ha ancora regalato sussulti ma il Torino ha intenzione di piazzare un colpo veramente importante ...

Calciomercato - le trattative del giorno – Milan attivissimo - portiere per il Torino e tesoretto Sampdoria : Il Milan torna a pescare in Brasile e più precisamente nel Flamengo. Dopo l’arrivo di Paquetà a gennaio, i rossoneri hanno praticamente definito l’acquisto di Leo Duarte, difensore centrale classe ’96. Ulteriori indizi arrivano in tal senso dal fatto che il difensore non si sia allenato con i rossoneri di Rio de Janeiro e molto probabilmente non scenderà in campo contro il Botafogo in campionato, in attesa di vestire un’altra maglia ...

Calciomercato Torino - nome per la porta : si pensa a Viviano : Il Torino starebbe pensando di riportare in Italia il portiere Emiliano Viviano. L’estremo difensore 33enne non rientra più nei piani dello Sporting Lisbona e, come riferisce ‘A Bola’, i portoghesi vorrebbero recuperare i 2 milioni investiti nel 2018 per prelevarlo dalla Sampdoria. I granata ne offrono uno. Il suo contratto scade nel giugno 2020, con opzione per un’ulteriore stagione e una clausola rescissoria di 45 ...

Calciomercato Torino - importanti dichiarazioni di Cairo : “Ho avute molte richieste - ma…” : “Ho avuto tantissime richieste per i miei giocatori, ho detto tanti no. L’obiettivo era tenere la squadra inalterata per poi fare qualcosa da qui alla fine del mercato. Ci stiamo lavorando, dobbiamo fare le cose al momento giusto. E comunque non era oggi il giorno in cui avremmo schierato l‘eventuale ciliegina“. Queste le parole a Sky Sport del presidente del Torino Urbano Cairo, che parla di mercato nel ...

Calciomercato - le notizie del giorno : nuova proposta per Suso - nome nuovo per il Torino - le altre trattative : NOVITA’ SU Suso – La Roma si sta muovendo in entrata ed in uscita, l’intenzione del club giallorosso è quella di riscattare l’ultima deludente stagione. L’obiettivo è quello di rinforzare pesantemente l’attacco considerando anche la probabile cessione di Edin Dzeko, per il sostituto si attende la risposta di Gonzalo Higuain con il Pipita che però si sta mettendo in mostra con la maglia della Juventus. Nel frattempo la Roma ...

Calciomercato Torino - si offre l’eroe dell’Iran : ipotesi Beiranvand : Calciomercato Torino – Il Torino è alla ricerca di vice-Sirigu e nelle ultime ore circolano veramente sorprendenti sul Calciomercato dei granata. La squadra di Walter Mazzarri è reduce da una stagione ottima, il forfait del Milan ha permesso ai granata di staccare il pass per l’Europa League, imminente l’esordio. Arrivano importanti aggiornamenti sul fronte portiere, idea affascinante nelle ultime ore: nel mirino è finito ...

Torino - Cairo soddisfatto : l’Europa League ed il Calciomercato : “Adesso è importante fare una cosa per volta. Pensiamo prima al doppio impegno europeo con il Debrecen, che è una buonissima squadra. Poi se le cose procederanno come io mi auguro faremo i giusti ragionamenti con il mister, discorsi che comunque stiamo già facendo. Una cosa per volta“. Sono le dichiarazioni di Urbano Cairo, presidente del Torino, intervenuto ai microfoni di Radio1 sull’argomento mercato. “Miglior momento ...

Calciomercato - le ultime trattative : Veretout è a Roma - doppio movimento del Torino - Cristo all’Udinese : ultime ore calde di Calciomercato, ecco tutte le trattative in Serie A e non solo. Colpo importante dell’Udinese, è fatta per l’arrivo dal Real Madrid dello spagnolo Cristo Ramón González Pérez, giovane e talentuoso attaccante, il calciatore ha firmato un contratto di 5 anni, è reduce da 32 gol nelle ultime due stagioni disputate nel Real Madrid Castilla. Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver prolungato il ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Il nuovo 11 del Parma con Inglese - De Ligt domani a Torino : IL nuovo 11 DEL Parma – Il Parma si è infatti rinforzato in fase di mercato, acquistando Sepe e Laurini per la difesa, Hernani per il centrocampo e Karamoh per l’attacco. Ma il vero colpaccio è in realtà un ritorno, quello di Roberto Inglese. Raggiunto infatti l’accordo con l’attaccante del Napoli sulla base di 2 milioni (prestito oneroso) e obbligo di riscatto fissato a 18. Karamoh e Inglese, dunque, i nuovi arrivi, che vanno ad ...

Calciomercato Juventus - arriva l’ok per De Ligt : domani l’arrivo a Torino - mercoledì le visite : Non c’erano ormai più dubbi sull’arrivo di De Ligt alla Juventus, ma mancavano gli ultimi dettagli (tra cui le famose ‘garanzie bancarie’ di cui parlava Overmars) per formalizzare l’accordo e procedere in maniera definitiva. Problemi risolti, il giovane difensore olandese si può definire un calciatore della Juventus. Come anticipato da Sky Sport, domani in tarda serata il calciatore sarà a Torino e mercoledì ...