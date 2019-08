Calciomercato Sampdoria | Ben Arfa è vicino | Rafael verso la risoluzione

Calciomercato - le trattative del giorno – Milan attivissimo - portiere per il Torino e tesoretto Sampdoria : Il Milan torna a pescare in Brasile e più precisamente nel Flamengo. Dopo l’arrivo di Paquetà a gennaio, i rossoneri hanno praticamente definito l’acquisto di Leo Duarte, difensore centrale classe ’96. Ulteriori indizi arrivano in tal senso dal fatto che il difensore non si sia allenato con i rossoneri di Rio de Janeiro e molto probabilmente non scenderà in campo contro il Botafogo in campionato, in attesa di vestire un’altra maglia ...

Calciomercato Sampdoria - nome nuovo per l’attacco : spunta l’esterno del Bordeaux Kamanò : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria continua la caccia agli esterni d’attacco: oltre a Simone Verdi del Napoli, che e’ l’obiettivo numero uno, ci sarebbe un nome nuovo per il club ligure. Dalla Francia, infatti, L’Equipe annuncia l’interessamento per Francois Kamano, classe 1996, attualmente in forza al Bordeaux. Il 23enne, nazionale della Guinea, indossa la maglia dei francesi dal 2016: ha ...

Calciomercato Sampdoria - i blucerchiati si muovono in uscita : ceduto Hutvagner : “L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione al B.F.C. Siófok i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gergely Hutvagner“. Con questa brevissima nota, la Sampdoria comunica sul proprio sito ufficiale di aver effettuato una piccola operazione in uscita, cedendo Hutvagner al Siofok.L'articolo Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati si muovono in uscita: ceduto Hutvagner sembra ...

Calciomercato Sampdoria - Di Francesco ha chiesto Nainggolan : i blucerchiati fanno sul serio : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria fa sul serio in vista della prossima stagione, già l’arrivo di Di Francesco come allenatore rappresenta un ottimo biglietto da visita. La dirigenza inoltre si sta muovendo molto bene sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più competitiva per tentare l’assalto all’Europa League. Il tecnico ex Roma ha le idee chiare e secondo quanto riporta Gianluca Di ...

Calciomercato Sampdoria - Rigoni sempre più vicino : trovato accordo con Zenit e calciatore : Si muove la Sampdoria, è sempre più vicino l’arrivo dell’esterno offensivo argentino dello Zenit San Pietroburgo Emiliano Rigoni. Proposta dei blucerchiati accettata da parte dei russi: un milione per il prestito oneroso e riscatto a 11 al raggiungimento di un certo numero di presenze. accordo di massima anche con l’entourage del 26enne. Unico problema per lo Zenit riguarda l’eventuale sostituto: si aspetta di ...

Calciomercato Sampdoria : piacerebbe l'egiziano Trezeguet - Praet non va alla Fiorentina : La Sampdoria è molto attiva sul Calciomercato. Dopo il ritorno nell’area scouting di Pecini, il club genovese ha messo gli occhi su Mahmoud Ibrahim Hassan, meglio noto come Trezeguet, giocatore egiziano del Kasimpasa, squadra militante nella Super Lig Turca. La trattativa non è però semplice, vista la concorrenza dell’Aston Villa, ma i blucerchiati non vogliono arrendersi e cercano di ingolosire il calciatore offrendo un ingaggio vicino ai 2 ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : l’Udinese si affida a Cristo - Sampdoria su Trezeguet : Calciomercato – Il Calciomercato continua ad infiammare l’estate. Tante le trattative concluse e le indiscrezioni che si susseguono. A fare il punto sono la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport. L’Udinese tenta il colpo “divino”. I friulani hanno acquistato Cristo dal Real Madrid. Il calciatore, che può agire da prima o da seconda punta, è arrivato alla corte dei Pozzo per 1,5 milioni e ha già svolto ...

Calciomercato Sampdoria - Di Francesco vuole Verdi : pronto l’assalto al calciatore del Napoli : La Sampdoria lancia l’offensiva per l’attaccante del Napoli Simone Verdi. E’ lui il primo obiettivo per l’attacco di Eusebio Di Francesco. Il club blucerchiato avrebbe preparato 20 milioni, una cifra importante per il 27enne che è in cima alla lista dei dirigenti doriani per rinforzare la linea offensiva. Si continua a monitorare anche l’argentino Emiliano Rigoni: la Sampdoria attende la risposta dello Zenit ...

Calciomercato Sampdoria - sirene inglesi per Praet : la risposta del club blucerchiato : Nuova offerta in casa Sampdoria per il centrocampista Dennis Praet, e proviene dall’Inghilterra. E’ il Leicester ad aver offerto 18 milioni più bonus, ma la risposta dei blucerchiati sarebbe stata negativa. Il club ligure ne vuole infatti almeno 25 per il calciatore, che era finito nel mirino dell’Arsenal qualche settimana fa. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Valencia che, però, non ha ancora presentato una proposta ...

Calciomercato Sampdoria : ufficiale la partenza di Andersen - piacerebbe Berardi : La Sampdoria è uno dei club più attivi nel Calciomercato, sia in entrata che in uscita. Nelle scorse ore è stata annunciata ufficialmente la già prevista cessione di Andersen, difensore centrale danese classe ’96 al Lione, per una cifra complessiva di 30 mln (25 + 5 di bonus). Ma non è tutto. Prosegue infatti la trattativa per Rigoni, che i blucerchiati preleverebbero dallo Zenith ed è praticamente fatta anche per Murillo. Ma le trattative in ...

Calciomercato Sampdoria - ultime notizie : piace Rigoni - Valencia su Praet : Calciomercato Sampdoria, ultime notizie: piace Rigoni, Valencia su Praet Ore di lavoro intense per la Sampdoria, che ha messo nel mirino Emiliano Rigoni dello Zenit. È proprio l’esterno offensivo classe 1993, nella prima parte della scorsa stagione all’Atalanta, il nome individuato da Di Francesco per rinforza l’attacco della Samp. La società blucerchiata ha già presentato una prima offerta da 1 milione per il prestito e 9 per l’obbligo di ...

Calciomercato Sampdoria - colpacci per Di Francesco : adesso mossa da sogno per l’attacco - il nuovo 11 [FOTO] : Calciomercato Sampdoria – L’ultima stagione è stata comunque molto importante ma adesso l’intenzione in casa Sampdoria è quella di alzare definitivamente l’asticella. Il presidente Ferrero si sta muovendo molto bene in questa prima parte di trattative, sono stati messi a segno colpi importanti in grado di aumentare e di tanto la qualità di una squadra già competitiva, previste due cessioni importanti che sono state ...

Calciomercato Sampdoria - vicino l’acquisto dell’ex Inter Murillo : Jeison Murillo è vicino al ritorno in Serie A per vestire la maglia della Sampdoria: arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Valencia.“powered by Goal”Colpo in difesa per la Sampdoria che sta per chiudere l’acquisto di Jeison Murillo dal Valencia.Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, Murillo arriverà in prestito oneroso per 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 12.Centrale colombiano di grande esperienza, Murillo ...

Calciomercato Sampdoria - che colpaccio : arriva Murillo! : colpaccio a sorpresa della Sampdoria, che ha l’obbligo e la necessità di sostituire Andersen, passato al Lione. I blucerchiati sembrano infatti aver chiuso per il difensore Murillo. 27enne, ex Inter, il colombiano è di proprietà del Valencia ma fino a gennaio è stato al Barcellona. Arriverà a Genova con la formula del prestito oneroso fissato a due milioni di euro con riscatto a 12.L'articolo Calciomercato Sampdoria, che colpaccio: ...