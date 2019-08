Calciomercato | le notizie di oggi – Il nuovo 11 del Genoa | Samp vicina al colpaccio

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2019) IL11 DEL– Ilscatenato sul, il club rossoblu sta costruendo una squadra stellare e sicuramente in grado di poter lottare per la zona Europa. L’ultima stagione è servita da lezione al presidente Preziosi, ilsi è salvato con il brivido all’ultima giornata, in questa finestra estiva è stato sicuramente uno dei club più arrivi. Nelle ultime ore ha piazzato colpi clamorosi per centrocampo e trequarti, la squadra adesso è super competitiva e l’intenzione è quella di acquistare anche una prima punta di grande livello, inoltre sono in corso trattative per la cessione di Kouame ma alla fine l’attaccante potrebbe rimanere, Andreazzoli intende puntarci., squadra stellare per Andreazzoli: grandi colpi nelle ultime ore, il11 FOTODORIAAL– Ladoria sta per assicurarsi il derby per Hatem ...

GoalItalia : L'Inter valuta alternative a Lukaku: l'ultima idea è Marega del Porto ???? - GoalItalia : La Juventus potrebbe cedere in prestito Luca Pellegrini al Cagliari ?? - GoalItalia : Per Perin si ragiona su un prestito oneroso da 3 milioni, con diritto di riscatto a 12 ?? -