Calciomercato Juventus | il Monaco piomba sul calciatore bianconero

Calciomercato Juventus - ufficiale : Kean è un nuovo calciatore dell’Everton : Moise Kean è un nuovo giocatore dell’Everton. Lo comunica il club inglese in una nota sul proprio sito ufficiale. L’attaccante, proveniente dalla Juve, ha firmato un contratto quinquennale fino al giugno 2024. “Sono orgoglioso e onorato di indossare la maglia dell’Everton. Darò il massimo per questa squadra – le sue parole Everton Tv – Ero convinto di firmare perché l’Everton è una squadra che ...

Calciomercato Juventus News / Berbatov : 'Lukaku-Dybala? Dipende...' - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News: rallentamento per lo scambio Lukaku-Dybala, dal Manchester City può arrivare Danilo, ultime notizie,.

Calciomercato Juventus - si sblocca l’affare Danilo-Cancelo con il City : gli aggiornamenti : Fabio Paratici incontrerà l’agente di Danilo tra domani e lunedì, provando a raggiungere l’intesa definitiva per chiudere lo scambio con Cancelo La Juventus spinge per chiudere lo scambio tra Cancelo e Danilo con il Manchester City, l’operazione procede sui binari giusti dopo l’apertura del brasiliano ad accettare la proposta dei bianconeri. AFP/LaPresse Tra domani e lunedì è in programma a Londra un incontro ...

Calciomercato Juventus : nomi super. Due attaccanti oltre a Lukaku : Calciomercato Juventus – Novità importanti sul fronte acquisti in casa bianconera. La dirigenza della squadra di Torino è a lavoro per regalare al tecnico Maurizio Sarri un attacco super; i nomi che circolano sono di quelli veramente importanti. La trattativa per lo scambio tra Lukaku e Dybala è sempre viva; l’accordo di massima con il belga è già […] More

Calciomercato Juventus - Higuain-Roma in stand-by per colpa di CR7 : Calciomercato Juventus – Gonzalo Higuain rimane l’obiettivo numero uno della Roma per rinforzare il proprio attacco. L’argentino, tornato alla Juventus dopo il prestito al Chelsea, potrebbe lasciare ancora una volta Torino visto che i bianconeri al momento sono al lavoro per cercare di arrivare a Romelu Lukaku, attaccante belga del Manchester United. Come riportato su ‘Calciomercato.it’ il nome del Pipita resta ...

Calciomercato Juventus NEWS/ Pogba out col Milan - bianconeri attenti - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: Paul Pogba non convocato per l'amichevole col Milan, bianconeri attenti agli sviluppi, ultime notizie,.

Calciomercato - le notizie di oggi – La nuova Juventus - Balotelli può tornare in Italia : Il Genoa continua la campagna di rafforzamento per la prossima stagione con l’obiettivo di riscattare la scorsa stagione e disputare un campionato da protagonista. Le premesse ci sono tutte, il presidente Preziosi sta lavorando bene sul mercato e la squadra si è sicuramente rinforzata rispetto alla scorsa stagione. Nelle ultime ore è andata in porto la cessione del difensore Zukanovic ed il sostituto arriva dal mercato svincolati, si ...

Calciomercato Juventus - Mandzukic ha dato l’okay : cessione in vista : Calciomercato Juventus – Non solo Dybala. Lo scambio con lo United potrebbe clamorosamente non finire qui. Oltre Paulo Dybala, il Manchester United avrebbe chiesto anche Mario Mandzukic. Il croato, hai margini del progetto con Sarri, è uno degli “esuberi” da piazzare perciò la sua cessione potrebbe essere imminente. Come Khedira infatti, l’ex Atletico Madrid è […] More

Calciomercato Juventus - i bookies si sbilanciano su Higuain : Calciomercato Juventus, ballo degli attaccanti in casa bianconera, con la situazione Dybala-Lukaku e i punti interrogativi Mandzukic e Higuain. Per gli analisti di Snai il percorso del Pipita è in gran parte già segnato e porta dritto alla Roma. La quota di un suo trasferimento in giallorosso, che tre settimane fa era a 1,90, è prima scesa a 1,75 e come riporta Agipronews, oggi è ulteriormente calata, fino a un modesto 1,40. ...

Calciomercato Juventus : Mandzukic e Khedira - il futuro sarebbe in Premier League : Il Calciomercato della Juventus si intreccia con quello della Premier League. Mario Mandzukic e Sami Khedira sono i nomi caldi, ma il tempo stringe. Il mercato britannico chiude l'8 agosto, dunque i club possono acquistare nuovi calciatori entro quella data, mentre successivamente possono solo vendere. Il centrocampista tedesco e l'attaccante croato sono in uscita dalla società bianconera, non rientrando più nei piani della società e nemmeno in ...

Calciomercato Juventus - l'Inter sarebbe in pressing su Dybala : Sono ore davvero molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paulo Dybala. La Juventus ha messo sul mercato il forte attaccante sudamericano e vorrebbe girarlo al Manchester United per avere in cambio Romelu Lukaku, centravanti belga che sarebbe considerato la spalla perfetta per Cristiano Ronaldo (in quanto ha caratteristiche tecniche molto simili a quelle di Benzema, ex compagno di ...

Calciomercato Juventus - Dybala chiede un parere e Ronaldo gli risponde : “Vai allo United” : Calciomercato Juventus, uno dei calciatori più attenzionati di questi giorni è sicuramente Paulo Dybala. La Joya deve decidere se accettare il trasferimento al Manchester United e dare il via libera allo scambio con Lukaku. Nel frattempo, secondo quanto riporta il ‘Daily Mail‘, pare che l’attaccante argentino abbia chiesto consiglio ai compagni sulla chat del gruppo Whatsapp. Vorrebbe qualche parere su come muoversi. ...

Calciomercato Juventus - scambio Dybala-Lukaku : contratto shock per il belga! : Calciomercato Juventus- Continua a tener banco il possibile scambio di mercato tra Lukaku e Dybala. L’attaccante argentino ha fatto ritorno a Torino e tornerà ad allenarsi il 5 agosto. La Joya valuterà con calma il suo possibile passaggio allo United. Lo stesso numero 10 bianconero, come riportato dalla stampa inglese, avrebbe avanzato una richiesta da […] More

Calciomercato Juventus – Dybala - vancanze… forzate : niente incontro con Sarri - l’agente tratta con il Manchester United : Dybala non riprenderà gli allenamenti con la Juventus prima del 5 agosto: niente incontro con Sarri, l’agente del giocatore tratta con il Manchester United Paulo Dybala e la Juventus sembrano destinati a dirsi addio. Questo è il messaggio che filtra dall’ambiente bianconero e trova conferme da parte dell’entourage del giocatore. Tornato in Italia dopo le vancanze post Copa America, Dybala avrebbe dovuto incontrare Sarri, ma ha ...