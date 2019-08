Calciomercato Inter | nuovi contatti con l’Eintracht per Rebic | Dzeko sempre obiettivo

Calciomercato Inter – Icardi vuole restare - l’ultimatum nerazzurro : rischia 2 anni fuori rosa : Mauro Icardi ha espresso la volontà di restare all’Inter e provare a giocarsi le sue chance ma la società è stata chiara: rischia 2 anni fuori rosa Il gelo fra Mauro Icardi e l’Inter resiste anche alle alte temperature estive. Il calciatore è stato messo fuori dal progetto da allenatore e società, ma non sembra intenzionato a cambiare aria. ‘Maurito’ ha indicato nella Juventus l’unica squadra verso la quale ...

Calciomercato Inter NEWS/ Lukaku - Marotta rilancia? Mistero Icardi... - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS: Lukaku sempre obiettivo di mercato di Antonio Conte, resta incerto il futuro di Mauro Icardi, Ultime notizie,.

Calciomercato 4 agosto domenica : Inter-Icardi - muro contro muro. Roma-Higuain - non è finita : Calciomercato 4 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 4 agosto. INTER– muro contro muro di Icardi. L’attaccante argentino avrebbe espresso il suo desiderio di restare in nerazzurro. La sensazione è che l’argentino accetterebbe solamente la Juventus, ipotesi ormai decisamente complicata. JUVENTUS– Ronaldo avrebbe consigliato Dybala di accettare il Manchester United. Ora la decisione […] L'articolo ...

Calciomercato 3 agosto sabato : Juve - Dybala-Lukaku : altra svolta. Inter-Dzeko - nuovi dettagli. Milan - Correa si farà : Calciomercato 3 agosto- Ecco le trattative di oggi sabato 3 agosto. JuveNTUS– Continua a tener banco il possibile scambio tra Lukaku e Dybala. Manchester United e Juventus valuteranno il da farsi a circa 5 giorni dalla chiusura del mercato inglese. Dybala potrebbe aprire al suo passaggio in maglia Reds, ma avrebbe avanzato un’offerta monstre. Il […] L'articolo Calciomercato 3 agosto sabato: Juve, Dybala-Lukaku: altra svolta. ...

Calciomercato Inter News / 'Kinkoue è un bel colpo! Su Dzeko...' - Ultime Notizie - : Calciomercato Inter News: dall'arrivo di Kinkoue all'addio di Nainggolan, per Lukaku ormai sembrano esserci poche chances, Ultime Notizie,.

Calciomercato Cagliari – Nainggolan pronto al ritorno in rossoblu - che frecciata all’Inter : “gli dimostrerò che…” : Nainggolan, che frecciatina all’Inter: il belga motivato a far bene con la maglia del Cagliari Radja Nainggolan ormai è pronto a dire addio all’Inter: un’ultima cena con gli amici più stretti nerazzurri e poi il Ninja partirà alla volta di Cagliari per cominciare una nuova avventura in rossoblu. Il calciatore belga è motivato a far bene, in particolar modo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “ho fatto una scelta ...

Calciomercato Inter - Cavani chiude la porta ai nerazzurri : “resto al Psg” : Niente Cavani per l’Inter, continuano i problemi in casa nerazzurra a reperire un attaccante da consegnare ad Antonio Conte e molto probabilmente non sarà l’ex Napoli come conferma lo stesso Matador ai microfoni di ‘Le Parisien’: “del mio futuro – ha spiegato l’attaccante uruguayano – ho già parlato la scorsa stagione. Ho promesso, non solo ai tifosi, ma anche a me stesso, che sarei rimasto ...

Calciomercato Inter – Suning dà l’ok per la cessione di Nainggolan al Cagliari : lunedì le visite mediche : L’Inter dà l’ok per la cessione di Nainggolan al Cagliari: il calciatore si allenerà nel weekend ad Assemini e nella giornata di lunedì effettuerà le visite mediche Ultimi dettagli sistemati, Radja Nainggolan sarà presto un giocatore del Cagliari. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Suning ha dato l’ok definitivo per la cessione del centrocampista belga al club sardo. Nainggolan nelle prossime ore lascerà l’Inter ...

Calciomercato Inter – Secco no da Cavani : “resto al PSG fino a fine contratto. Per il futuro dico che…” : Edinson Cavani chiude le porte a qualsiasi trasferimento: il giocatore era stato accostato all’Inter. ‘El Matador’ vuole restare al PSG fino al termine del contratto Inter ancora alla ricerca della prima punta di livello da regalare ad Antonio Conte. Mentre Lukaku si avvicina alla Juventus e Dzeko resta in stand-by, i nerazzurri incassano il no di Cavani. L’attaccante ex Napoli è stato accostato più volte ai ...

Calciomercato Inter News/ Niente Nainggolan - altro scambio coi Viola - Ultime notizie - : Calciomercato Inter News: saltato Nainggolan, i nerazzurri pensano allo scambio con l'ex Biraghi dalla Fiorentina, Ultime notizie,

Calciomercato Juventus - l'Inter sarebbe in pressing su Dybala : Sono ore davvero molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paulo Dybala. La Juventus ha messo sul mercato il forte attaccante sudamericano e vorrebbe girarlo al Manchester United per avere in cambio Romelu Lukaku, centravanti belga che sarebbe considerato la spalla perfetta per Cristiano Ronaldo (in quanto ha caratteristiche tecniche molto simili a quelle di Benzema, ex compagno di ...

Calciomercato 2 agosto venerdì : Icardi vuole l’Inter. Juve - maxi ingaggio per Lukaku. Roma - Higuain sogno d’estate : Calciomercato 2 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 2 agosto JuveNTUS– Dybala riprenderà ad allenarsi il 5 agosto. Intanto la Joya valuterà attentamente il suo possibile futuro al Manchester United. maxi richiesta da oltre 20 milioni di euro all’anno. Intanto la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da […] L'articolo Calciomercato 2 agosto venerdì: Icardi vuole ...

Calciomercato Inter – Icardi fuori dalle liste? Wanda Nara pronta a fare causa per mobbing : L’Inter spinge per la cessione di Icardi a Napoli o Roma e spunta il rumor di una possibile esclusione dalle liste in caso di permanenza: Wanda Nara pronta ad adire le vie legali La telenovela Icardi-Inter rischia di finire in tribunale. L’attaccante argentino è ormai fuori dai piani e dal futuro nerazzurro, l’hanno ribadito a più riprese il neo allenatore Antonio Conte e la dirigenza del club meneghino. Il nodo da sciogliere riguarda la ...

Calciomercato Inter NEWS/ No di Cavani - Nainggolan a Cagliari! - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS: Nainggolan a un passo dal Cagliari, il belga pronto a tornare in Sardegna in prestito, Ultime notizie,