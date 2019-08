BPER Banca Beach Volley Tour 2019 Pronostici rispettati a Lido di Spina

BPER acquista 100% Unipol Banca : (AdnKronos) – Sono state attuate oggi le operazioni strategiche tra Bper e il Gruppo Unipol annunciate al mercato l’8 febbraio scorso. Bper ha acquistato da Unipol Gruppo e UnipolSai rispettivamente l’85,24% e il 14,76% del capitale sociale di Unipol Banca, detenendone pertanto ad oggi il 100% del capitale sociale. A comunicarlo è Bper in una nota. In particolare, Unipol Gruppo ha ceduto a Bper n.764.955.603 azioni ...

BPER Banca Beach Volley Tour. Il World Tour torna in Romagna dopo 34 anni con il torneo 1 stella di Pinarella di Cervia : Si scrive un pezzo importante di storia (sperando che si tratti della pirma pagina di un grande libro) del Beach Volley italiano da oggi a domenica sulla sabbia del Bagno Delfino di Pinarella di Cervia, dove, come quinto appuntamento stagionale del BPER Beach Volley Tour, va in scena il torneo 1 stella maschile del World Tour, il circuito mondiale che si dipana su una cinquantina di appuntamenti in tutto il mondo. Sono passati sei anni ...

BPER Banca Beach Volley Tour 2019 - Cagliari. Al Poetto si danno battaglia alcune delle migliori coppie del panorama nazionale : E’ ormai tradizione la “puntata” in Sardegna del BPER Beach Volley Tour che oggi e domani vive la sua quarta tappa di una stagione davvero ricca di appuntamenti sulla mitica spiaggia del Poetto a Cagliari, che in passato ha ospitato tantissimi eventi sia internazionali che nazionali, ultimo dei quali la terza tappa del campionato italiano della scorsa settimana, l’ennesima dimostrazione che da quelle parti non ci si ferma mai e che l’estate è ...

BPER Banca Beach Volley Tour e Campionato Italiano : incrocio magico a Cesenatico. La “carica dei 200” domani in campo per le qualificazioni : Partecipazione oceanica, livello altissimo, solita dose di divertimento e sole (nella speranza che la perturbazione risparmi la spiaggia romagnola sabato): sono questi gli ingredienti del terzo appuntamento del BPER Beach Volley Tour che combacia con il secondo appuntamento del Campionato Italiano, dopo il grande successo di Milano, anticipato dalle giornate dedicate al circuito tricolore giovanile. Organizzazione locale affidata alla BVU, ...

BPER Banca Beach Volley Tour. Trionfo Benazzi/Leonardi e Alfieri/Sacripanti nella prima assoluta a Margherita di Savoia : Divertimento e anche tanto spettacolo per la seconda tappa del BPER Beach Volley Tour che ha visto 32 coppie (16 maschili e altrettante nel tabellone femminile), darsi battaglia sulla sabbia degli stabilimenti Bagni Traiano e Lido delle Rose di Margherita di Savoia per una prima assoluta del circuito in Puglia. In campo femminile la vittoria è andata alla coppia romagnola, quarta classificata nella prima tappa del campionato italiano, ...

Imprese : Welfare awards 2019 - a BPER Banca il miglior piano innovazione : Milano, 21 giu. (Labitalia) - Si è tenuta, presso la Triennale di Milano, la serata di premiazione[...]