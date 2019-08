Bolzano Autobus ibridi | nuova era per la SASA

LFVSuedtirol : #Infointervento: VVF Collepietra - 01.08.19 - 09:24 - un autobus per cause in corso di accertamento è finito contro… -

(Di domenica 4 agosto 2019) Inizia unaera per la mobilità pubblica nei comprensori di, Laives e Merano dove in questi giorni il

Dalla Rete Google News

il Dolomiti

BOLZANO. Momenti di paura questa mattina a Collepietra in Val d'Ega, Alto Adige, dove un autobus per cause in corso di accertamento è finito contro ...