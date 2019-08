Blue Bloods festeggia 200 episodi nella decima stagione ma “non finirà presto”

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 4 agosto 2019)ha appena tagliato un traguardo importante, quello dei 200, ma sembra destinato a durare ancora a lungo: la serie ritorna in autunno su CBS per la sua, che includerà il duecentesimo capitolo del procedural dedicato ai poliziotti della famiglia Reagan, da generazioni in servizio presso il New York City Police Department. Il poliziesco creato da Robin Green e Mitchell Burgess ha debuttato negli Stati Uniti nel settembre 2010 (in Italia dall'anno successivo su Rai2) ed è diventata una delle serie più popolari di CBS, la cui longevità sembra destinata a non interrompersi presto. Il cast ha appena celebrato con una torta a tema la fine delle riprese dell'o numero 200, con tanto di tradizionale cena di famiglia di quelle che i Reagan tengono abitualmente nel procedural. Una serie di foto dal backstage hanno immortalato questo momento di ...

