Blackout in Indonesia | guasto alle centrali | milioni di persone al buio

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2019) Sull’isola di Giava, in, decine didisono rimaste senza corrente elettrica dopo che la compagnia statale Pln ha rilevato problemi in varie. Molti edifici di Giacarta, dove risiedono 30di, sono rimasti isolati, la rete di trasporto è stata temporaneamente chiusa mentre il traffico stradale è andato in tilt a causa dello spegnimento di semafori. Gli ospedali hanno continuato a funzionare regolarmente, grazie ai generatori. Ilè iniziato a mezzogiorno locale e secondo dovrebbe ancora varie ore, provocando anche interruzioni dei servizi di telefonia mobile, degli Atm, oltre che dell’illuminazione casalinga. Pln ha spiegato che il disagio è stato causato dallo spegnimento di una turbina di gas in una importante centrale, assieme a una un’altra struttura. L'articoloin...

