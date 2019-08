Bianca Guaccero troppo magra | l’allarme dei fan e la sua risposta sorprendente

Bianca Guaccero agli hater - la reazione è da applausi : “Ho sedere grande e seno piccolo - e quindi?” : La conduttrice di Detto Fatto replica alle critiche sul suo aspetto fisico (c'è chi la definita troppo magra) con una story che mette a tacere tutti. Qualche giorno fa, Bianca Guaccero è stata accusata da qualche utente di essere dimagrita troppo, a margine di una foto che la mostrava in bikini. Il body shaming ormai è una moda sul web, ma la Guaccero non ci sta. E su Instagram Story ha pubblicato uno scatto che mette in mostra la sua bellezza, ...

Bianca Guaccero - altro che Detto Fatto : ascesa clamorosa - "a lei la prima serata del sabato su Rai 1 : Un'ascesa verticale per Bianca Guaccero in Rai? Approdata a Viale Mazzini lo scorso anno alla conduzione di Detto Fatto su Rai 2, Davide Maggio ora dà conto di una clamorosa indiscrezione sull'attrice convertita alla televisione: il prossimo anno è pronta a conquistare il sabato sera della rete ammi

Bianca Guaccero annuncia : “A Detto Fatto ci sarà una sorpresa!” : Bianca Guaccero sulla nuova edizione di Detto Fatto: “Novità in arrivo!” La passata stagione televisiva è stata di grande successo per Bianca Guaccero che, raccolto il testimone dalle mani di Caterina Balivo, ha condotto la nuova edizione di Detto Fatto con il suo modo sincero, allegro e senza inutili sofismi. Un successo meritato che le è valsa la riconferma su Rai2. In un’intervista al settimanale Nuovo Tv ha annunciato ...

Bianca Guaccero - dopo il no a Mariotto : chi è che vuole a Detto Fatto : Sembrava già chiuso il nuovo cast di Detto Fatto, il programma guidato da Bianca Guaccero, invece ora arriva la notizia che si cambiano le carte in tavola. La nuova stagione del pomeridiano di Raidue si apre senza quello che era diventato ormai un suo personaggio simbolo. Giovanni Ciacci infatti, conclusa l’edizione appena trascorsa, ha annunciato ufficialmente l’abbandono del programma che lo ha reso popolare. Subito, autori e produzione si ...

Detto Fatto - il "golpe" di Carlo Freccero : chi piazza in studio al fianco di Bianca Guaccero : La prossima edizione di Detto Fatto, in onda su Rai 2, avrà al timone ancora Bianca Guaccero, ormai "rapita" dal piccolo schermo, lei che nasce come attrice. E TvBlog, ora, anticipa alcune novità della prossima stagione del programma, a iniziare dall'orario di partenza della trasmissione, che sarà a

Bianca Guaccero in onda anche il sabato : le novità di Detto Fatto : Detto Fatto anticipazioni: una novità importante per Bianca Guaccero Detto Fatto ha salutato il pubblico di Rai2 lo scorso giugno. Il 16 settembre Bianca Guaccero sarà di nuovo al timone del programma di tutorial di Rai2 per il secondo anno con cambiamenti importanti. L’addio di Giovanni Ciacci (passato su Sky) sarà seguito infatti da novità succulente. Gli affezionati della trasmissione infatti potranno vedere Bianca Guaccero anche il ...

Bianca Guaccero in pizzo trasparente ‘stende’ tutti : A volte possono esserci scherzetti imprevisti, che aumentano incredibilmente la carica sensuale di una foto. Ecco che su Bianca Guaccero una spallina dell’intimo che cade può essere un piccolo terremoto per i naviganti. Una bellezza acqua e sapone, bella e naturale ma allo stesso tempo intrigante e sensuale. Lo scatto pubblicato sul profilo social della bella conduttrice ha fatto nel giro di pochi minuti il giro della rete, tra i commenti ...