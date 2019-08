Basket femminile | Europei Under 20 2019 | Italia ancora sconfitta | la Francia si impone

Basket femminile - Europei Under 20 2019 : esordio amaro dell’Italia - Olanda vittoriosa 72-75 con alte percentuali da tre : Finisce con una sconfitta l’esordio dell’Italia agli Europei femminili Under 20 in corso di svolgimento a Klatovy, in Repubblica Ceca. Le azzurre sono state sconfitte dall’Olanda con il punteggio di 72-75, al termine di una partita combattuta e che ha visto le olandesi concludere con il 44% (11/25) da tre punti. A testimoniare ulteriormente la natura beffarda della partita c’è il dato della valutazione, che dice Italia ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : il Canada si aggiudica la tappa di Praga - la Polonia si arrende in finale : Si è conclusa questa mattina l’ottava tappa delle Women’s Series 2019, competizione itinerante del calendario FIBA 3×3 che ha vissuto questa settimana un doppio appuntamento. Mentre in Francia la Nazionale italiana ha chiuso al terzo posto alle spalle delle padrone di casa e dalla Cina, a Praga il successo è andato al Canada che ha avuto la meglio in finale sulla Polonia con il punteggio di 19-14 al termine di una partita ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : Italia terza nella tappa di Voiron vinta dalla Francia : L’Italia conclude al terzo posto la settima tappa delle Women’s Series 2019, disputatasi a Voiron, in Francia. Le azzurre si sono presentate con soli tre elementi, Rae Lin D’Alie, Arianna Zampieri e Marcella Filippi. Nonostante questo, sono riuscite a compiere un bel cammino: dopo aver battuto per 20-18 gli Stati Uniti nella partita decisiva del girone B, hanno estromesso la Romania per 21-15 nei quarti di finale, prima di ...

Basket – Europeo femminile U20 : domani scatta la rassegna continentale - l’Italia debutta contro l’Olanda : Si riparte dal quarto posto dello scorso anno ottenuto a Sopron, al primo anno di Coach Orlando sulla panchina dell’Under 20 Prende il via domani a Klatovy (Repubblica Ceca) l’Europeo della Nazionale Under 20 femminile. La squadra allenata da Sandro Orlando esordisce contro i Paesi Bassi alle 15.15, domenica si torna in campo per affrontare la Francia (ore 18.00): ultimo impegno del girone lunedì 5 agosto alle 13.30 contro la Germania. Si ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : una vittoria e una sconfitta per le azzurre nella prima giornata a Voiron : Bilancio nel complesso positivo per la Nazionale italiana di Basket 3×3 femminile impegnata nella tappa di Voiron (Francia) delle Women’s Series 2019, competizione itinerante del calendario FIBA. Le azzurre si sono presentate con un inedito terzetto composto da Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi e Arianna Zampieri a causa dell’infortunio di Giulia Ciavarella, ma hanno saputo comunque raccogliere una vittoria necessaria per ...

Basket femminile : Cecilia Zandalasini non giocherà in WNBA quest’anno per recuperare dai problemi fisici : Non vedremo Cecilia Zandalasini giocare con le Minnesota Lynx, in WNBA, per quest’estate. A comunicare la notizia è stata, all’interno di una conferenza stampa, la coach della franchigia di Minneapolis (quattro titoli in bacheca, l’ultimo nel 2017) Cheryl Reeve. La decisione è arrivata allo scopo di consentire la completa ripresa della giocatrice dai problemi alla caviglia che l’hanno tenuta ferma per buona parte della ...

Basket femminile - Europei Under 20 2019 : le convocate dell’Italia. Martina Fassina - Costanza Verona e Sara Madera guidano il gruppo azzurro : Partono tra due giorni gli Europei Under 20 femminili per quel che concerne il Basket femminile, con l’Italia alla caccia di un buon risultato dopo il quarto posto del 2018. Queste le convocate di coach Sandro Orlando, che deve fare a meno delle infortunate Alice Milani e Federica Giudice: Elisa Pinzan Giulia Ianezic Costanza Verona Alessandra Orsili Anastasia Conte Martina Fassina Beatrice Del Pero Valeria Trucco Giovanna Elena ...

Basket femminile 3×3 : a Settembre partirà la 3X3 Italian Women League : Continua la crescita del Basket 3×3 in Italia. Il prossimo anno si assegneranno anche le prime medaglie olimpiche a Tokyo, fattore che aiuterà certamente l’esplosione definitiva di questa disciplina. A Settembre nascerà la “3X3 Italian Women League”, un progetto creato dalla collaborazione tra Lega Basket femminile, FIP e Comitati Regionali FIP. Si tratta di un circuito composto da nove tappe lungo tutta l’Italia. Un ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : diramato il calendario. Schio-Ragusa alla terza nel nuovo format a 14 squadre : Il Settore Agonistico della FIP ha rilasciato pochi minuti fa il calendario della stagione 2019-2020 di Serie A1 femminile. La prima giornata si terrà tra il 5 e 6 ottobre nell’ormai consueta forma dell’opening day, che vedrà la luce a Chianciano Terme. Sono molte le novità che caratterizzano l’annata in divenire. Innanzitutto si torna alle 14 squadre, come non accadeva dall’annata 2015-2016. Alle promozioni di Costa ...

Basket femminile 3×3 - World Series 2019 : Italia sconfitta da Repubblica Ceca e Cina nella prima giornata : giornata da dimenticare per la Nazionale Italiana di Basket 3×3 femminile impegnata nella tappa di La Rochelle (Francia) delle World Series 2019, competizione itinerante del calendario FIBA. Le azzurre, campionesse iridate lo scorso anno, hanno pagato a caro prezzo l’assenza di Rae Lin D’Alie rimediando due sconfitte e avviCinando pericolosamente l’eliminazione in vista della seconda giornata. Debora Carangelo, Giulia ...

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 : sorteggiati i gironi. Schio con il Fenerbahce di Cecilia Zandalasini - Venezia dai preliminari : Sono stati da poco sorteggiati i gironi della prossima edizione di Eurolega femminile. Le campionesse d’Italia del Famila Schio saranno impegnate nei gironi, mentre per l’Umana Reyer Venezia la strada passerà obbligatoriamente dal turno preliminare. Per il Famila ci sarà un gradito incrocio nel girone B, quello con il Fenerbahce della grande ex Cecilia Zandalasini. Il girone, nel complesso, è competitivo con la presenza di Dynamo ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Italia con Repubblica Ceca - Romania e Danimarca : Si è svolto pochi minuti fa il sorteggio dei gironi di qualificazione agli Europei di Basket femminile del 2021, in programma tra Valencia (Spagna), Lione e Parigi (Francia). L’Italia è capitata in un raggruppamento abbordabile, con la Repubblica Ceca (principale avversaria), la Romania e la Danimarca. Certamente la formazione Ceca, pur quindicesima agli ultimi Europei, è la più accreditata, con il blocco dell’USK Praga (Katerina e ...

Sorteggio Qualificazioni EuroBasket 2021 : ecco i gironi dell’Italia maschile e femminile per i prossimi Europei : Sorteggiati i gironi di qualificazione ad EuroBasket 2021: ecco le avversarie dell’Italia maschile e femminile ai prossimi Europei di pallacanestro Quest’oggi, lunedì 22 luglio, in quel di Monaco di Baviera, sono stati sorteggiati i gironi di qualificazione per i prossimi Europei di Basket. Per quanto riguarda il torneo maschile, le 32 squadre presenti sono divise in 8 gironi da 4. L’Italia, vista l’assegnazione di uno dei gironi alla ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Italia in prima fascia - lunedì il sorteggio : Sono state diramate dalla FIBA le quattro fasce nelle quali sono suddivisi i Paesi che dovranno qualificarsi all’edizione 2021 degli Europei di Basket femminile, che si terranno in Spagna e Francia, con Valencia e Lione a ospitare i gironi e Parigi teatro delle fasi finali. L’Italia è stata inserita nella prima fascia, anche in relazione ai recenti risultati nelle precedenti manifestazioni continentali: i quarti di finale con annesso ...