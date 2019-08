Basket | Dj Cooper squalificato dopo test antidoping | risultava in stato di gravidanza

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2019) Ha sostituito le provette per le analisi deled è risultato essere indi. Si tratta di Dj, cestista statunitense di 28 anni, che ha sostituito le provette con quelle di una sua amica. Dalle analisi, l’Internationalball Federation ha scoperto la presenza di un ormone prodotto dalla placenta e che può essere rilevato daiper la. Il suo tentativo di raggirare gli esami ècosì subito scoperto, causandogli una squalifica di 24 mesi per frode: il playmaker non potrà giocare fino al 24 giugno 2020. Dj, nato a Chicago, gioca in Europa da sei stagioni: ha costruito la sua carriera in Grecia, in Russia e a Montecarlo per arrivare poi in Bosnia. Proprio in questi giorni avrebbe dovuto ottenere la cittadinanza bosniaca che gli avrebbe permesso una carriera più lunga in quanto comunitario. La cittadinanza, però, non ...

