Autostrade | traffico oggi 4 agosto | previsioni esodo Sciopero casellanti e viabilità

Traffico e sciopero dei casellanti : la situazione sulle Autostrade : Giornata di fuoco sulla rete autostradale per il weekend di esodo, a cui si aggiunge la protesta dei casellanti: tutte le...

Traffico Autostrade oggi 4 agosto 2019/ Previsioni viabilità : esodo da bollino rosso : Traffico autostrade oggi 4 agosto 2019: le Previsioni sulla viabilità e le ultime notizie sull'esodo da bollino rosso nella giornata odierna.

Traffico Autostrade oggi : bollino nero/ Code e rallentamenti sull'A14 Bologna Taranto : Traffico autostrade oggi, ultime notizie in tempo reale per il maxi esodo estivo 3-4-5 agosto: Code agli snodi e rallentamenti sull'A14 Bologna Taranto.

Bollino nero Autostrade 3 e 4 agosto 2019 : previsioni traffico weekend : Bollino nero autostrade 3 e 4 agosto 2019: previsioni traffico weekend Il primo weekend agostano è di solito uno dei più complicati per chi imbocca le autostrade; cosa dicono le previsioni sul traffico per quanto riguarda i giorni di sabato 3 e domenica 4 agosto 2019? Bollino nero autostrade: cosa dicono le previsioni per il weekend? Le previsioni di Società autostrade e Polizia sulla viabilità autostradale: “Bollino nero” per la ...

Traffico Autostrade 3 e 4 agosto : bollino rosso e nero (quello che c’è da sapere) : Le previsioni del Traffico per il weekend di sabato 3 e domenica 4 agosto interessano i tantissimi italiani pronti a...

Autostrade - sciopero 4 e 5 agosto : caos pre-partenze - traffico e code ai caselli : La trattativa sul rinnovo con le concessionarie si è interrotta. Nel dettaglio i turni di sciopero dei casellanti saranno "dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 4 e dalle 22 di domenica 4 alle 2 di lunedì 5". Un grosso problema in vista del primo esodo del mese di agosto. E le Autostrade non saranno gratis...Continua a leggere

Esodo : Autostrade Venete - primo weekend di agosto con traffico intenso : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) – weekend da bollino rosso sulle Autostrade dell’Esodo gestite da Concessioni Autostradali Venete: in questo primo fine settimana di agosto previste condizioni di traffico intenso che potranno causare rallentamenti, soprattutto nel tratto tra Padova Est e il bivio A4/A57, in entrambe le carreggiate, specialmente in direzione Trieste. Possibili rallentamenti anche sul Raccordo Marco Polo in direzione ...

Previsioni traffico weekend - domani 20 luglio e domenica 21. La situazione sulle Autostrade : Entriamo nella fase più calda del cosiddetto esodo estivo e il traffico autostradale si fa sempre più intenso. La mattina di sabato 20 luglio è da bollino rosso, mentre pomeriggio e sera migliorano con bollini gialli e verdi. domenica 20 invece situazione più tranquilla, col solo pomeriggio contrassegnato dal bollino giallo.Continua a leggere