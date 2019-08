Autostrade | casellanti in sciopero il 4 e il 5 agosto Così la riduzione dei profitti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2019) Mentre i concessionari autostradali sono impegnati per il rinnovo dei loro contratti (le concessioni), Gavio lo è particolarmente in questa fase, essendo già scadute due sue concessioni (l’A21 Torino-Piacenza e il raccordo autostradale della Valle d’Aosta). Anche i sindacati sono in agitazione per il rinnovo del loro contratto scaduto da sei mesi. Lodel 4-5degli autostradali per il rinnovo del contratto assume invece un particolare rilievo politico per via della fase turbolenta che attraversa il settore dopo il crollo del ponte Morandi e per le recenti modifiche della struttura tariffaria definita dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti. E gestionale per il servizio di mobilità pubblica, visto che i giorni dellocoincidono con l’inizio dell’esodo estivo. Nelle trattative sindacali, le rappresentanze imprenditoriali riunite nell’associazione datoriale Fise ...

