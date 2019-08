Attraversa la Manica sul flyboard | “l’uomo volante” Franky Zapata ce la fa al secondo

Francia : “l’uomo volante” ha Attraversa to la Manica con il Flyboard : Il campione di jet-ski francese noto come “l’uomo volante“, Franky Zapata, è riuscito nell’impresa: dieci giorni dopo il tentativo fallito, è riuscito ad attraversare il Canale della Manica a bordo del suo Flyboard , una sorta di “hoverboard” di sua invenzione, spinto da 5 reattori alimentati da cherosene e controllato dai movimenti del corpo. E’ decollato alle 08:25 dalla spiaggia di Sangatte, vicino ...

Grande delusione per Franky Zapata : ‘l’uomo volante’ fallisce l’impresa di Attraversare il Canale della Manica sul suo flyboard [GALLERY] : Tentativo fallito per Franky Zapata: ‘l’uomo volante’ non è riuscito nell’impresa di attraversare il Canale della Manica sul suo flyboard Franky Zapata non è riuscito oggi nell’impresa di attraversare il Canale della Manica a bordo del suo flyboard. E’ letteralmente terminato in mare il sogno dell’uomo volante, che con una specie di overboard spinto da cinque reattori alimentati da cherosene e dal ...