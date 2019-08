Arriva il decreto «Tutela lavoro» per salvare la Whirlpool di Napoli

Tutele per arbitri e agenti - multe alle Ong : il decreto sicurezza bis Arriva in Senato : Passa alla Camera con la fiducia, poi andrà al Senato. Ma la Corte Costituzionale boccia i poteri dei prefetti del primo decreto Salvini del 2018

Caserme e beni pubblici : ?Arriva il decreto per la vendita : Passerà da Invimit metà del piano di dismissioni immobiliari previsto dalla manovra per raccogliere 1,25 miliardi in funzione anti-deficit. Alla sgr del Tesoro sarà creato il Fondo Dante, con...

Caserme e beni del Demanio : ?Arriva il decreto per la vendita : Passerà da Invimit metà del piano di dismissioni immobiliari previsto dalla manovra per raccogliere 1,25 miliardi in funzione anti-deficit. Alla sgr del Tesoro sarà creato il Fondo Dante, con...

Statali - 75 giorni per la liquidazione : Arriva il decreto per l'anticipo del Tfr : Il Tfr sul conto corrente nel giro di appena 75 giorni. L'incubo degli Statali che vanno in pensione, tradizionalmente costretti ad aspettare mesi, e in molti casi anni, per poter incassare il...

Dignità - Arriva il Decreto bis ma a firmarlo è la Lega : Approderà questa settimana in Commissione Lavoro della Camera una proposta di legge che rischia di diventare il nuovo casus...

Decreto Crescita - Arrivano un migliaio di assunzioni per potenziare l’Inps : Occorreranno tempistiche più lunghe per le 5.600 assunzioni nei centri per l’impiego e ci saranno circa 1000 posti di lavoro per nuovi operatori all’Inps, senza incappare nei limiti di organico. Lo prevede il cosiddetto Decreto Crescita che arriverà a occuparsi anche del reddito di cittadinanza. Il Decreto che un tempo si sarebbe chiamato omnibus nasce con l’obiettivo di rilanciare l’economia e assomiglia sempre di più a una manovra economica. ...