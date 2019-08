Amici | Giordana Angi presenta Carlo | “Certezza” | lui felice | “Sei speciale”

Amici - Giordana Angi sconvolge i suoi fan : "Ha preso forma" - ciò che nessuno poteva aspettarsi : Sicuramente, Giordana Angi è una delle concorrenti più amate dell'ultima edizione di Amici, il talent-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Seguitissima ed amatissima, Giordana vive un momento d'oro, grazie in particolare al disco che ha riscosso grandissimo successo. E ora, a sorpresa, la

Giordana Angi torna ad Amici di Maria De Filippi : “E’ emozionante” : Anticipazioni Amici: Giordana Angi presente ai casting Tra un paio di mesi tornerà in Tv la nuovissima edizione di Amici di Maria De Filippi. Per tale ragione i casting per formare la nuova classe di talenti del talent show più seguito in Italia sono già iniziati da oltre un mese. E oggi ad assistere ai provini c’era anche una persona molto amata dai telespettatori. Chi? Giordana Angi, la quale si è seduta comodamente al fianco dei ...

Amici - gioia e disastro per Giordana Angi : "Mi spiace - ma da ieri notte...". Salta tutto - la tristezza dei fan : Un momento d'oro per Giordana Angi, ex protagonista di Amici, il talent-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5: ha infatti appena ricevuto il suo secondo disco d'oro per l'album e per il singolo Casa. Un successo dopo l'altro, insomma. Successo meritato: le sue interpretazioni sono infatti sp

Casting Amici 19 : a Roma il 17 luglio con Giordana Angi per la nuova edizione : Proseguono i Casting per la prossima edizione del talent di Canale 5, Amici. Le prossime selezioni si terranno il 17 luglio a Roma e sarà presente, tra gli altri, Giordana Angi, finalista della scorsa edizione. Giordana Angi selezionatrice d'eccezione a Roma Per la realizzazione della nuova edizione del noto talent di Maria De Filippi, sono tuttora in corso i Casting. Le prossime selezioni si svolgeranno il 17 luglio a Roma e sarà presente, tra ...

Amici - Giordana Angi rompe il silenzio : "Stanca ma felice". Cosa bolle in pentola? : Giordana Angi è al lavoro. Non sta più nella pelle e scrive: “Stanca ma tremendamente felice! Il nuovo disco prende forma, i live cominceranno a breve, incontrarvi mi riempie di gioia e il cuore è molto vivo. Sono grata alla vita. Poco poco social ma tanto tanto amore e voglia di vita vera. Vi amo”

Amici - Alberto Urso e la sconvolgente dedica a Giordana Angi : che cosa succede? : Eccoli fianco a fianco, Alberto Urso e Giordana Angi, due tra i più amati protagonisti di Amici, il talent-show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Il trionfatore dell'ultime edizione e la Angi, infatti, si sono esibiti insieme a Portofino, per la gioia del pubblico. La loro collaborazione cont

Giordana Angi dopo Amici 18 verso Sanremo 2020? La sua confessione : Festival di Sanremo 2020: Giordana Angi in gara? Parla lei Giordana Angi ha raggiunto un importantissimo traguardo: ha ottenuto il Disco d’oro per essere riuscita a vendere oltre 25.000 copie con il suo album di debutto intitolato Casa. Un successo straordinario per la seconda classificata dell’ultima edizione di Amici. E in queste ore sono stati tanti i fan di Giordana a chiedersi sui social se starà pensando di partecipare a ...

Amici - Umberto stuzzica Giordana con un ricordo che non piacerà a Rudy Zerbi : Amici, Umberto Gaudino stuzzica Giordana Angi Dopo Amici Umberto Gaudino continua a tenere aggiornati i suoi fan con tantissime storie con cui condivide momenti della sua giornata, traguardi raggiunti, pensieri, riflessioni ecc. Il modo più bello insomma per usare Instagram e che senz’altro gli permetterà di creare una bella community, disposta a seguirlo fino in […] L'articolo Amici, Umberto stuzzica Giordana con un ricordo che non ...

Amici - il grosso problema di Giordana Angi : foto con Tish e Alberto Urso - che faccia fa : Ribaltone ad Amici a quasi due settimane dalla fine dell'edizione 2019. Il vincitore Alberto Urso, Tish e Giordana Angi, tre grandi protagonisti, divisi da rivalità (e amori litigarelli) si sono ritrovati fuori dagli studi di Maria De Filippi in compagna di Rudy Zerbi, giudice mai troppo tenero del