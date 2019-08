Amichevoli | Napoli e Genoa ‘conquistano’ la Francia | sbancate Marsiglia e Bordeaux FOTO

CorSport : Il Napoli batte Inter e Juve nella classifica delle Amichevoli estive - ma non conta : “Non è il caso di esaltarsi”, lo ha detto ieri Carlo Ancelotti dopo la vittoria contro il Liverpool e lo ripete oggi Alberto Polverosi nel suo commento sul Corriere dello Sport. È presto, sismo ancora agli inizi. La preparazione non è completa e manda un mese alla chiusura del mercato. La classifica delle amichevoli estive vede in testa il Napoli seguito dall’Inter e in coda la Juve, ma non contano, conta solo il campionato che ...

Napoli da impazzire - la squadra di Ancelotti strapazza il Liverpool : il Sassuolo ne rifila 10 al Ciliverghe - tutte le Amichevoli : Il Napoli continua la preparazione per la prossima stagione e ha strapazzato il Liverpool in amichevole, una partita spettacolare per la squadra di Ancelotti che hanno sempre condotto il match, il risultato non è stato mai in discussione, 3-0 che non lascia dubbi. Allo stadio di Murrayfield di Edimburgo a segno per i partenopei Insigne, Milik e Younes, il tecnico Ancelotti ha schierato in contemporaneamente Callejon, Insigne, Verdi, ...

Amichevoli - Mertens ed Insigne scatenati per il Napoli : Caputo si presenta con il botto nel Sassuolo : Continua senza sosta la marcia di avvicinamento al prossimo campionato del Napoli, gli azzurri si sono allenati in giornata, partita a campo grande con le reti di Verdi, Mertens e da una doppietta di Insigne. Younes ha lavorato in palestra per un leggero affaticamento muscolare mentre Tonelli si è allenato con il gruppo, nel pomeriggio la seconda sessione. Partita a campo grande risolta con le triplette di Mertens e Insigne, la doppietta ...

Le Amichevoli : 5-0 del Napoli contro il Feralpisalò - bene anche il Venezia [FOTO] : Dopo la riammissione in Serie B il Venezia continua la preparazione. Undici gol nella prima amichevole stagionale contro il Las Vegas FC International, mister Dionisi ha schierato Lezzerini tra i pali, una linea difensiva a quattro formata da Casale, capitan Modolo, Marino e Soldati, un centrocampo a tre composto da Vacca, Maleh e Suciu, con Aramu e Caccavallo a sostegno del centravanti Bocalon, autore di cinque reti oggi pomeriggio, in ...

Ritiro estivo Napoli : raduno il 6 luglio - doppia sfida con Barcellona tra le Amichevoli : Il Napoli sarà nuovamente in Ritiro a Dimaro-Folgarida quest’anno. I ragazzi di Carlo Ancelotti si raduneranno nella località della Val di Sole il 6 luglio 2019. Qui effettueranno la preparazione fisica di pre-campionato fino al 26 luglio 2019. I tifosi azzurri, oltre a poter seguire gli allenamenti della loro squadra del cuore, avranno modo di incontrare i loro beniamini e assistere ad una serie di spettacoli. In programma, poi, ci saranno tre ...