Olympique Marsiglia-Napoli : l’Amichevole in esclusiva su Sky : E’ iniziato il conto alla rovescia in vista dell’inizio del campionato e le gare amichevoli che separano le squadre del nostro campionato riscuotono quindi un’importanza da non sottovalutare. Tutti i tecnici ne stanno quindi approfittando per ottenere riscontri importanti sullo stato di forma dei loro giocatori e testare i nuovi schemi. Almeno finora il Napoli […] L'articolo Olympique Marsiglia-Napoli: l’amichevole ...

Diretta Marsiglia-Napoli - Amichevole di lusso al Vélodrome : Ancelotti cerca il bis : Sette giorni dopo il prezioso successo sul Liverpool, maturato al Murrayfield Stadium di Edimburgo, la formazione di mister Carlo Ancelotti affronta allo stadio Vélodrome il Marsiglia di Villas-Boas: il test amichevole sarà utile per valutare lo stato di forma dei partenopei, in vista poi della partenza per gli Stati Uniti, dove gli azzurri affronteranno il Barcellona in doppia sfida. La vittoria sui Reds fa ben sperare, alla luce soprattutto ...

Dove vedere Napoli – Marsiglia streaming e tv - Amichevole – VIDEO : Dove vedere Napoli – Marsiglia streaming e tv, amichevole Napoli Marsiglia streaming| Napoli-Marsiglia: Gran bella partita quella di Marsiglia di domenica 4 agosto alle ore 21.00. Si affrontano il Napoli e i padroni di casa, ecco Dove poterla vedere….CLICCA QUI PER I LINK Dove vedere LA PARTITA! L'articolo Dove vedere Napoli – Marsiglia streaming e tv, amichevole – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Amichevole - Marsiglia - Napoli (diretta tv Sky Sport 251 solo in PPV) : Continua la estate delle amichevoli del Napoli. Dopo la bella vittoria per 3-0 in Amichevole a Edimburgo il Liverpool, campione d'Europa in carica (doppio vantaggio azzurro nel primo tempo, al 17' con Mertens e il 28' con Milik. Nella ripresa, al 7', ha segnato Younes. Il prossimo test degli azzurri è previsto per domenica 4 agosto, contro il Marsiglia. La gara sarà trasmessa dalle ore 21:00 in...

Amichevole Napoli-Marsiglia in tv su Sky domenica 4 agosto alle 21 : Il Napoli è reduce dalla vittoria in Amichevole contro il Liverpool per 3-0. La prima sfida estiva di livello internazionale è stata conquistata dagli azzurri, grazie ai goal di Lorenzo Insigne, Arkadiusz Milik e Amin Younes. Un risultato positivo per i ragazzi di Carlo Ancelotti, anche se nelle file dei Reds mancavano diversi giocatori di spicco, specie in attacco. Dopo aver messo in archivio il match contro i campioni d’Europa, per il Napoli ...

