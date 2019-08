Allerta terrorismo in Kashmir | evacuati 20mila turisti e pellegrini

Nuova Allerta terrorismo - l’Onu lancia l’allarme : “Possibili attacchi Isis entro la fine del 2019” : Un nuovo allarme terrorismo viene lanciato dall’Onu, in un rapporto basato sui dati dei servizi di intelligence di tutti i paesi membri: entro la fine dell’anno potrebbero verificarsi nuovi attacchi terroristici da parte dell’Isis. Dai dati raccolti vi sono 30.000 foreign fighter che potrebbero essere ancora vivi e pronti all’azione in tutto il mondo. Nel rapporto di 24 pagine si analizza il rischio attentati per area ...

Terrorismo - siriano minaccia attentato a Roma. Allerta rientrata : “È in Germania” : Ha minacciato un attentato a Roma, ma in realtà non si trova in Italia. L‘Allerta diramata venerdì dalla Questura della Capitale è già rientrata dopo gli accertamenti svolti dall’AntiTerrorismo della polizia: come fanno sapere fonti del Dipartimento di pubblica sicurezza, il presunto attentatore è stato localizzato in Germania. Si tratta di un cittadino siriano di 27 anni che ora risulta ricercato: il suo nome è stato segnalato da ...

Terrorismo - Allerta per un siriano a Roma |La polizia : non risulta essere in Italia : L'indiscrezione arriva dal "Corriere della Sera": un 27enne è stato segnalato dall'intelligence straniera alle autorità Italiane che hanno emesso una "segnalazione urgentissima di rintraccio". L'uomo non risulta al momento in Italia.

Roma - Allerta terrorismo - si cerca un siriano : 'Domani sarò in Paradiso' : allerta terrorismo a Roma. L ’allarme è scattato nella serata di ieri, venerdì 19 luglio dopo che la Questura della Capitale ha diramato a tutte le volanti l'ordine di rintracciare un giovane di origine siriana. Il ragazzo, sarebbe stato intercettato mentre annunciava al telefono, facendo riferimento alla "Città Eterna": "Domani andrò in Paradiso". Non si esclude, dunque, che il soggetto - ritenuto molto pericoloso - sia pronto per immolarsi ...

