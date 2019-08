Allattamento al seno d' estate | si può dire di sì al mare

Infanzia - UNICEF : l’ Allattamento al seno può salvare 823mila bimbi l’anno : Aumentare l’allattamento al seno potrebbe prevenire ogni anno nel mondo la morte di 823.000 bambini sotto i 5 anni e di 20.000 madri per tumore mammario. L’allattamento dà infatti ai bambini il miglior inizio di vita possibile perché promuove lo sviluppo cognitivo e rappresenta il primo vaccino di un bambino, in quanto lo protegge da malattie e morte: a lanciare l’appello è l’ UNICEF in occasione, da oggi al 7 agosto, ...

Al via campagna per l’Allattamento al seno e la libertà di farlo ovunque : un gesto naturale che fa bene alla mamma e al bambino : Parte la campagna del ministero della salute per promuovere l’allattamento materno, “sia per la crescita sana del bambino, grazie alle sue proprietà nutrizionali, sia per la salute delle mamme, poiché riduce, ad esempio, il rischio di emorragie post partum, di osteoporosi dopo la menopausa e il rischio di sviluppare il cancro del seno e dell’ovaio“. “Nonostante tali evidenze – rileva il Ministero -, nel nostro ...