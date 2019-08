Aggiornamento EMUI 9.1 per Huawei P10 Plus EMUI 9.1.0.252 : L'Aggiornamento EMUI 9.1 per Huawei P10 Plus porta il numero di versione EMUI 9.1.0.252. Attualmente, l'Aggiornamento è previsto per l'India mentre altre regioni globali dovrebbero ottenere l'Aggiornamento nei prossimi giorni.

Aggiornamento Huawei P30 / P30 Pro EMUI 9.1.0.185 : Huawei EMUI 9.1.0.185 Aggiornamento miglioramenti della patch di sicurezza e del sensore di impronte digitali scaricare e installare il software più recente utilizzando l'app HiCare

A tutto gas il Huawei P30 Pro in Italia con l’Aggiornamento 185 : EMUI 9.1 e tanti miglioramenti : L'Italia non resta mai indietro negli aggiornamenti dei suoi device Huawei. Proprio il Huawei P30 Pro, in queste ore, ha cominciato a ricevere l'update 185 avvistato per la prima volta in Europa solo due giorni fa. Lo stesso rilascio ora entra nei nostri confini e porta con se delle corpose novità. Il firmware in questione è tutt'altro che esiguo visto che il suo ingombro in effetti è pari a ben 4,10 GB. Nel pacchetto sono inclusi, oltre ...

Giusto in tempo per il Huawei P30 Pro l’Aggiornamento di luglio ma pieno di novità : Oggi 31 luglio il Huawei P30 Pro comincia a ricevere l'aggiornamento con patch di sicurezza del corrente mese. Il firmware in questione è il L29 9.1.0.185, niente affatto da sottovalutare per il suo peso corposo di ben 4,10 GB che nascondono (appunto) nuovi miglioramenti per l'attuale top di gamma. La prima distribuzione dell'ultimo aggiornamento per il Huawei P30 Pro è partita in Germania, come sottolineato da Huawei Blog. Ciò non toglie ...

La serie Huawei Mate 20 riceve un Aggiornamento legato al Bluetooth - HONOR 8X e 10 riceveranno Android Q : Mentre Huawei rilascia un nuovo aggiornamento per la serie Mate 20, HONOR conferma che anche i modelli HONOR 8X e HONOR 10 riceveranno EMUI 10. L'articolo La serie Huawei Mate 20 riceve un aggiornamento legato al Bluetooth, HONOR 8X e 10 riceveranno Android Q proviene da TuttoAndroid.

Per Huawei Mate 20 e 20 Pro una nuova esperienza audio e video con l’Aggiornamento 131 : Tutti avvisati i possessori di un Huawei Mate 20 (o quasi). Un nuovo aggiornamento, ora in prima distribuzione, porterà a bordo degli smartphone di fascia alta una nuova esperienza bluetooth per ascoltare musica e godere dell'intrattenimento video con una qualità più elevata. Il riferimento è all'aggiornamento siglato con firmware 9.1.0.131, il cui peso è niente affatto esiguo, ossia pari a 4.03 GB. L'update porta con se la patch di ...

Nessun ritardo più per EMUI 9.1 sui Huawei P20 e P20 Pro - Aggiornamento 311 a fine luglio : Finalmente, è proprio il caso di dirlo. EMUI 9.1 su Huawei P20 e P20 Pro è realtà per tutti dispositivi no brand. Il rilascio dei rispettivi firmware è globale e sta investendo, anche se solo gradatamente, anche il nostro paese. Ai primi avvistamenti dell'EMUI 9.1 su Huawei P20 Pro è stato dedicato un doveroso approfondimento sulle pagine di OM solo 3 giorni fa. In un primo momento la release ha riguardato solo la variante premium per ...

Grosso impatto anche per Huawei Mate 10 Pro TIM con Aggiornamento B300 : EMUI 9.1 il 23 luglio : Stanno arrivando le prime segnalazioni anche da parte dei possessori di un Huawei Mate 10 Pro brandizzato TIM, che in queste ore ha iniziato a ricevere l'aggiornamento EMUI 9.1 tramite la patch di luglio. Secondo le prime informazioni raccolte, non dovremmo essere distanti in termini di pesantezza del pacchetto software e changelog rispetto a quanto abbiamo riscontrato pochi giorni fa con la variante no brand. Tramite l'apposito articolo, tra ...

Slittamento per Huawei P20 e P20 Pro con EMUI 9.1 : nuovo termine massimo per l’Aggiornamento : Occorre prendere in esame un nuovo termine massimo, a partire da oggi 22 luglio, per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 9.1 a bordo di modelli come Huawei P20 e P20 Pro. I nostri lettori più attenti probabilmente ricorderanno che ad inizio mese abbiamo condiviso sulle nostre pagine un articolo nel quale veniva preannunciato il rollout del pacchetto software entro la fine del mese di luglio, in linea con una ...

Pesantissimo l’Aggiornamento con EMUI 9.1 per Huawei Mate 10 Pro : primi dettagli sulla B300 : Ci sono buone notizie da prendere in esame oggi 18 luglio per i non pochi utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 10 Pro in due anni scarsi di vendite. Come vi avevo anticipato non molto tempo fa sulle nostre pagine, con un articolo specifico, il produttore ha dato finalmente il via alla distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 9.1, mettendo la parola fine ad una lunga attesa. Ecco perché questo giovedì diventa molto importante ...

Nuova occasione per il Huawei P20 Lite con EMUI 9.1 : Aggiornamento 147 migliorativo? : Huawei P20 Lite riceve in queste ore un nuovo aggiornamento. Il firmware è siglato ANE-LX1 9.1.0.147 ed è sempre basato sull'interfaccia EMUI9.1, arrivata a sorpresa per questo device nel mese di giugno. Si tratta naturalmente di un aggiornamento minore ma non sono poche le speranze rivolte alla release per chi, con l'update in questione, ha più di qualche problemino. L'aggiornamento 147 per il Huawei P20 Lite ha fatto la sua prima ...

Quasi pronto Huawei Mate 20 Lite con EMUI 9.1 : l’Aggiornamento si affaccia su Firmware Finder : Spuntano alcune indicazioni molto interessanti per i non pochi utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20 Lite qui in Italia. Dopo avervi parlato del nuovo aggiornamento di seconda fascia in uscita anche nel nostro Paese, con peso piuttosto limitato stando alle prime notizie emerse, tocca ora concentrarsi su EMUI 9.1. Ad oggi, occorre premetterlo, non abbiamo ancora a disposizione una data di uscita entro cui ...

Gioca in attacco il Huawei P Smart 2019 : Aggiornamento 9.0.1.188(C432E8R1P12) arrivato : Le cose si mettono bene anche per il Huawei P Smart 2019, pronto a ricevere il nuovo aggiornamento con la patch di sicurezza di giugno 2019, contraddistinto dalla sigla '9.0.1.188(C432E8R1P12)', e dal peso di 101MB. Come riportato da 'tuttoandroid.net', il pacchetto si basa ancora su EMUI 9.0 con Android 9 Pie: per l'EMUI 9.1 c'è ancora da aspettare, magari non troppo tempo. Si tratta di un dispositivo middle-range dal prezzo molto competitivo, ...