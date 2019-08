A Marina di Ragusa Sandro Vero e Il racconto delle passioni

Incidente sulla Ragusa - Marina di Ragusa : muore Carmela Maggiore : E' Carmela Maggiore, Ragusana di 66 anni, la donna morta nell'Incidente stradale sulla Ragusa- Marina di Ragusa.

Incidente sulla Marina di Ragusa : scontro auto ed un camion : un ferito grave : grave Incidente stradale è avvenuto stamattina intorno alle ore 9 sulla Sp 25, la Ragusa-Marina di Ragusa. 5 i mezzi coinvolti, 4 auto ed un camion

Grave incidente sulla Ragusa - Marina di Ragusa : traffico deviato : Grave incidente strada Marina di Ragusa – Ragusa, all’altezza della Villa Ottaviano. Il traffico è stato deviato e sul posto l’elisoccorso

Marina di Ragusa - una via intitolata a Giorgio Tidona : A Marina di Ragusa una via intitolata al poliziotto Giorgio Tidona. Fu fucilato nell'isola di Ugliano

Marina in arte al porto turistico di Marina di Ragusa : Ritorna a Marina di Ragusa la manifestazione "Marina in arte". Quaranta artisti locali per una intera settimana dedicata all’arte animeranno il porto

Le poesie di Elisa Cappello al Porto turistico di Marina di Ragusa : Le poesie di Elisa Cappello al Porto turistico di Marina di Ragusa. Continua la mini rassegna letteraria “Porto un libro – letture d’estate

Danzart Festival a Marina di Ragusa : serata di gala : Un’emozionante serata di gala ha chiuso la quinta edizione di Danzart Festival al porto turistico Marina di Ragusa.

Docce a singhiozzo a Marina di Ragusa - interviene Chiavola : Docce a singhiozzo sul lungomare Andrea Doria a Marina di Ragusa, l'associazione Ragusa in Movimento si fa portavoce del disagio

Ragusa - torna Marina Sport Week : torna a Marina di Ragusa "Marina Sport Week". Con dodici tornei di diverso tipo sulle piazze e lungo le spiagge di Marina dal 5 all’11 agosto

Porto un libro - letture d’estate sotto l’ombrellone a Marina di Ragusa : Ha preso il via al Porto di Marina di Ragusa la manifestazione “Porto un libro - letture d’estate sotto l’ombrellone”. Presente Agnese Virgillito

Telelaser sulla Ragusa Catania e sulla Marina di Ragusa : 20 patenti ritirate : 20 patenti ritirate per eccesso di velocità e sorpassi in curva sulla Ragusa Catania e sulla strada per Marina di Ragusa. La Sezione Polizia Stradale

Si continua a ballare al porto di Marina di Ragusa : Nuovo appuntamento nell'ambito della quinta edizione di Danzart Festival al porto Turistico Marina di Ragusa. Oggi Womanifesto di e con Ilona Bekier

Grosso topo in via Giulio Verne a Marina di Ragusa : Grosso topo in via Giulio Verne a Marina di Ragusa fa riesplodere il problema della mancata derattizzazione. Iurato: occorre piano derattizzazione

Impraticabile la spiaggia per cani a Marina di Ragusa : La spiaggia che il Comune di Ragusa ha individuato per essere riservata ai cani è sporca e piena di sassi e pietrisco. Intervento di Mario Chiavola