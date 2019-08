A Lampedusa per ringraziare Finanza e Guardia costiera

Migranti : la Alan Kurdi a sud di Lampedusa con 40 persone | "Non torniamo in Libia" : Ieri il ministrodell'Interno e i colleghi Danilo Toninelli edElisabetta Trenta avevano firmato il provvedimento per il divietodi ingresso nelle acque italiane della nave umanitaria. Si profila un nuovo braccio di ferrotra l'Italia e una Ong

Lampedusa : intervento Aeronautica militare per ricerca di un disperso a Capo Grecale : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) - Un equipaggio dell’82esimo Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – ricerca e Soccorso) del 15esimo Stormo dell’Aeronautica militare ha effettuato un’attività di ricerca di un uomo disperso, sull’isola di Lampedusa, decollando dalla base di Trapani Birgi. L’equipagg

Lampedusa : intervento dell’Aeronautica Militare per la ricerca di un disperso a Capo Grecale : Un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – ricerca e Soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare ha effettuato un’attività di ricerca di un uomo disperso, sull’isola di Lampedusa, decollando dalla base di Trapani Birgi. L’equipaggio, in prontezza d’allarme con elicottero HH139A, ha ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center di ...

Migranti : altri due sbarchi a Lampedusa - arrivate venti persone sue due barchini : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) - altri due sbarchi a Lampedusa, dove poco fa sono arrivati due barchini con a bordo 20 persone in tutti. Sulla prima barca in vetroresina c'erano sette uomini, arrivati a Capo Ponente. Nel secondo caso, sono arriate 13 persone, tra cui una donna e un minore.

Migranti - più di 100 a Lampedusa in poche ore : ma il Viminale ha occhi "solo" per le Ong : Due mini sbarchi nella notte, uno ieri. La realtà è che i porti sono aperti. Ma il tema Migranti diventa "urgente" solo...

Migranti - tre tunisini arrestati ad Agrigento perché violavano il decreto di espulsione. Altre 49 persone sbarcate a Lampedusa : La Squadra Mobile di Agrigento ha arrestato tre cittadini tunisini perché rintracciati su territorio italiano dopo essere stati raggiunti da decreti di espulsione, nel 2017 e nel 2019. Di questi, A.N. è accusato di essere rientrato in Italia prima dei tre anni previsti dal decreto che lo ha raggiunto nel 2017, mentre gli altri due, A.A.R. e L.S., perché violavano i termini dei decreti di respingimento rispettivamente dell’11 gennaio 2019 e ...

Le 10 spiagge più belle della Sicilia per Tripadvisor : Lampedusa è la regina : Ecco la classifica delle 10 spiagge più belle della Sicilia. Il noto portale di recensioni delle mete turistiche migliori del mondo mette al centro la Sicilia ed elenca i litorali più belli e visitati. È la spiaggia dei Conigli di Lampedusa la spiaggia più recensita e visitata della Sicilia secondo Tripadvisor. «Una delle migliori spiagge del mondo», si legge sul portale che assegna cinque cerchi alla stupenda spiaggia dove acqua incontaminata e ...

Migranti - a Lampedusa due mini-sbarchi : recuperati in 21 - a bordo anche minori : Sono sbarcati sulle coste di Lampedusa 21 Migranti arrivati con due diverse imbarcazioni. A bordo persone provenienti dalle coste della Tunisia. Un primo barchino con a bordo 7 persone è stato rimorchiato fino al porto nella notte da una motovedetta della Guardia costiera, che lo aveva intercettato a poche miglia dall’isola. La seconda imbarcazione invece, che trasportava 14 extracomunitari, è approdata al molo di Favaloro, sulla costa sud ...

Sbarco "anomalo" : famiglia di 11 persone fino a Lampedusa con una barca carica di valigie : Otto i figli, fra cui un bimbo di 2 anni, messi in salvo. Una delle due donne, incinta al nono mese, è stata trasferita con...

Nave Alex confiscata per il Decreto sicurezza a Lampedusa : Nave Alex confiscata per il Decreto sicurezza a Lampedusa Multa di 65.000 euro e confisca della barca a vela Alex dell’ONG Mediterranea. Si dispiegano gli effetti del Decreto sicurezza bis. Il ministro dell’Interno si dice soddisfatto dell’applicazione della sua ultima manovra, volta alla dissuasione dell’immigrazione irregolare. La cronologia dei fatti: dal salvataggio alla Nave Alex confiscata il caso della Sea ...

Alex : prima notte all'hotspot per i migranti sbarcati a Lampedusa : prima notte nell'hotspot per i migranti sbarcati ieri da nave Alex di Mediterranea. Hanno toccato terra intorno all'1.30 dopo la notifica del sequestro probatorio d'iniziativa della Guardia di finanza del veliero, al comandante Tommaso Stella, unico indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le condizioni dei migranti sono discrete. Alcuni, particolarmente provati, ieri sono stati assistiti da personale sanitario giunto con ...