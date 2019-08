Wanda Nara incinta – Con un tweet annuncia la gravidanza e lancia un indizio di mercato

Topless bollente per Wanda Nara a Ibiza - : Francesca Galici Continua la serie di scatti roventi per Wanda Nara, che a Ibiza con i figli si dedica anche al lavoro realizzando shooting fotografici bollenti prontamente condivisi sui social Ennesimo Topless bollente per Wanda Nara che infiamma l'estate dei suoi follower con scatti iconici e roventi. Durante il soggiorno a Ibiza con i figli, la moglie di Mauro Icardi sta coniugando vacanza e lavoro, dedicandosi a numerosi servizi ...

Calciomercato Inter – Icardi fuori dalle liste? Wanda Nara pronta a fare causa per mobbing : L’Inter spinge per la cessione di Icardi a Napoli o Roma e spunta il rumor di una possibile esclusione dalle liste in caso di permanenza: Wanda Nara pronta ad adire le vie legali La telenovela Icardi-Inter rischia di finire in tribunale. L’attaccante argentino è ormai fuori dai piani e dal futuro nerazzurro, l’hanno ribadito a più riprese il neo allenatore Antonio Conte e la dirigenza del club meneghino. Il nodo da sciogliere riguarda la ...

Inter-Icardi - è muro contro muro e Wanda Nara pensa di fare causa al club nerazzurro : E’ una situazione sempre più delicata in casa Inter, alle difficoltà a reperire un attaccante di livello da consegnare ad Antonio Conte deve aggiungersi una situazione sempre più delicata riguardante il rapporto con Mauro Icardi, è muro contro muro. Nelle ultime ore è andato in scena un nuovo incontro, è stato ribadito all’argentino di non rientrare più nei piani dell’Inter e quindi di trovarsi una nuova squadra, il ...

Mauro Icardi ha una nuova squadra? Wanda Nara scatena i tifosi : «Sono molto felice» : «Sono molto felice», ha scritto Wanda Nara sui social. È bastato un suo tweet per stimolare la fantasia dei tifosi italiani convinti che il suo stato d’animo si riferisca alla futura maglia di Mauro Icardi e quindi a qualche nuova trovata nel calciomercato. Dal mese di gennaio il campione argentino è in una situazione di stallo all’Inter e il messaggio della moglie e manager ha scatenato qualche domanda. «Mauro Icardi rimane? Dove andrà?», si ...

Guendalina Rodriguez torna all’attacco! Le rivelazioni sul futuro di Icardi e la frecciata a Wanda Nara : “sembra più trans di me” : Guendalina Rodriguez non le manda a dire a Wanda Nara: l’attacco social della trans è clamoroso La trans Guendalina Rodriguez è riuscita a far parlare di sè per una serie di clamorosi scandali legati a Mauro Icardi. La ragazza ha infatti rivelato di essere stata a letto con l’attaccante argentino, postando delle foto che, a suo dire, dimostravano anche la conoscenza con Icardi, per poi però venire smentita da Wanda Nara, che ha ...

Wanda Nara - il ‘Lato B’ è davvero pazzesco : l’argentina delizia i suoi followers con uno scatto mozzafiato [FOTO] : Ennesimo scatto bollente per Wanda Nara, che accompagna la foto del suo fondoschiena con una frase misteriosa Wanda Nara non smette di far venire i brividi ai propri followers, continuando a postare su Instagram scatti hot da far venire la pelle d’oca. La moglie-agente di Mauro Icardi questa volta è passata al ‘Lato B’, facendosi fotografare di spalle con il proprio fondoschiena in primo piano. Una foto davvero sensuale, ...

Biasin : «Wanda Nara non ha alcuna preclusione verso Napoli. Ma Icardi vuole l’Inter» : Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, tifoso dell’Inter, ovviamente appassionato di Icardi. «Non capisco perché Inter e Icardi non facciano la pace, com si faceva a scuola. Sono esagerate le voci sui dissidi nello spogliatoio interista. Icardi non va d’accordo con tre giocatori ma con tutti gli altri ha un ottimo rapporto, si scrivono tutti i giorni. Io sto alle parole di Zhang e di anche di Marotta. Zhang ha detto: mai alla ...

Repubblica : De Laurentiis ha affiancato una task force a Giuntoli per convincere Wanda Nara : Groviglio di intrecci intorno l’affare Lukaku che passa per Mauro Icardi e il Napoli, come scrive Repubblica. Vendere l’argentino potrebbe essere l’ultima speranza di fare una controfferta per il belga, ma la situazione con l’argentino non è facile. Secondo Repubblica il Napoli insiste e dopo i contatti con Wanda Nara e la chiacchierata informale tra Marotta e il presidente si cerca di concretizzare. E proprio per questo ...

Notizie del giorno – Ferrero allo scoperto su cessione Sampdoria - il nuovo Milan - ancora frecciate a Wanda Nara : Ferrero SU cessione Sampdoria – “cessione Sampdoria? Mi sembra la storia della sora Camilla, tutti la vogliono nessuno se la piglia“. Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero affida ad una battuta, come spesso accade, il suo pensiero. A specifica domanda in merito alla trattativa con eventuali investitori, il patron blucerchiato fa un passo indietro: “Non ho nessuna intenzione di vendere – si legge su Gazzetta dello Sport ...

Guendalina Rodriguez - ancora frecciate a Wanda Nara : “Mi sembra più trans di me” : Continua a far parlare di sé la trans Guendalina Rodriguez, negli ultimi tempi molto attiva sui social per dei presunti incontri con l’attaccante dell’Inter Mauro Icardi e le successive stoccate a distanza con la moglie e agente Wanda Nara. Guendalina Rodriguez ha twittato ancora in merito alla vicenda. “A Ibiza – si legge sul suo profilo ufficiale – io e Mauro Icardi ci siamo rivisti mi spiace per Wanda Nara ...

Le notizie del giorno – Il retroscena su Allegri - la seconda parte della lite Sgarbi-Mughini e quella di Wanda Nara : In attesa di decidere il futuro dell’attaccante Mauro Icardi con Napoli o Juventus possibili destinazioni, continuano a circolare voci sulla vita privata dell’attaccante argentino, nelle ultime ore a fare discutere è stato un tweet di Guendalina Rodriguez. Negli ultimi mesi la trans era uscita allo scoperto dichiarando di aver fatto sesso proprio con l’attaccante dell’Inter scatenando la reazione della moglie Wanda Nara, adesso la stessa ...

Wanda Nara sempre più bollente sui social : il VIDEO in intimo è hot : Wanda Nara esplosiva sui social: la showgirl argentina hot in intimo durante i preparativi di makeup per il set fotografico Wanda Nara sempre più esplosiva sui social: la showgirl argentina, moglie e agente di Mauro Icardi,si sta sbizzarendo sui social tra set fotografici e vacanze di famiglia. Dopo gli scatti hot in barca, Wanda Nara ha postato ieri un VIDEO bollente durante i preparativi di make up in un intimo sexy, color fucsia, in ...

La trans Guendalina Rodriguez shock : “sono stata aggredita da Wanda Nara in discoteca” : In attesa di decidere il futuro dell’attaccante Mauro Icardi con Napoli o Juventus possibili destinazioni, continuano a circolare voci sulla vita privata dell’attaccante argentino, nelle ultime ore a fare discutere è stato un tweet di Guendalina Rodriguez. Negli ultimi mesi la trans era uscita allo scoperto dichiarando di aver fatto sesso proprio con l’attaccante dell’Inter scatenando la reazione della moglie Wanda ...

Wanda Nara vuole che Icardi rimanga a giocare in Italia? - : Alessandro Pagliuca Dall'Inghilterra giunge un'indiscrezione: secondo il Daily Mail infatti Wanda Nara incinta preferirebbe che Icardi restasse a giocare in Italia Mentre il futuro di Mauro Icardi appare sempre più enigmatico, il Daily Mail, in Inghilterra, prova a fornire un’ulteriore chiave di lettura per provare a pronosticare dove si trasferirà l’attaccante argentino. Riportando voci provenienti dall’Italia, infatti, il tabloid ...