Volley femminile | Preolimpico 2019 | Italia-Olanda Programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di sabato 3 agosto 2019) Domenica 4 agosto si giocherà, incontro valido per ildi. A Catania verrà messo in palio un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: chi vince stacca il biglietto per il Giappone, chi perde sarà rimandato al difficile torneo europeo di gennaio 2020. Le due squadre sono reduci dalle partite contro Belgio e Kenya, tutto si decide in uno scontro diretto da brividi, il match più importante della stagione per entrambe le compagini: la nostra Nazionale avrà il vantaggio di giocare in casa di fronte al caloroso pubblico siciliano ma dovrà sfatare il tabù, le Tulipane sono la nostra bestia nera visto che ci hanno inflitto tre sonori 3-0 negli ultimi appuntamenti importanti. Si preannuncia una partita estremamente tirata, avvincente, equilibrata e appassionante: tutto si potrebbe decidere sui singoli dettagli: le due formazioni sembrano essere sullo stesso ...

