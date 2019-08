Volley femminile | Preolimpico 2019 | Italia-Belgio | azzurre alla missione Yellow Tigers

Volley femminile - Preolimpico 2019. Mazzanti : “L’Italia si è liberata della tensione - staremo attenti al Belgio” : L’Italia ha incominciato col piede giusto il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, le azzurre hanno sconfitto il Kenya per 3-0 e hanno così incamerato il primo successo a Catania. Tutto si deciderà nelle prossime due partite contro Olanda e Belgio che animeranno l’intenso fine settimana in terra siciliana. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della FederVolley. DAVIDE ...

Volley femminile - Preolimpico 2019. Italia-Kenya 3-0 - le pagelle. Sicurezza Bosetti - Folie : buon ingresso in corsa : Italia-Kenya 3-0 come da pronostico con una partita senza particolari ostacoli per le azzurre. Ecco le pagelle, giocatrice per giocatrice della prima sfida del Preolimpico di Catania per la Nazionale azzurra. MALINOV 7: Si prende qualche libertà e fa bene perchè l’avversario è davvero di modesto livello. Da sistemare qualcosa sul primo tempo e nella palla in banda per Sylla ma ci siamo quasi EGONU 7: Picchia forte, senza pensare più di ...

Volley femminile - Preolimpici 2019 : i risultati di oggi (2 agosto). Vincono tutte le big - che fatica per il Brasile : Sono incominciati i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile, in questo fine settimana si assegnano sei pass: soltanto le vincitrici dei sei gironi staccheranno il biglietto per la rassegna a cinque cerchi. La prima giornata non ha riservato grandi sorprese con tutte le big che hanno vinto i propri incontri, a fare notizia è la sofferenza del Brasile contro l’Azerbaijan. Di seguito tutti ...

LIVE Italia-Kenya 3-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA. Azzurre senza problemi : africane ko in poco più di un’ora : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA LE PAGELLE DELL’ITALIA 22.25: Grazie per averci seguito, appuntamento a domani sera alle 21.15 per Italia-Belgio. Buona serata! 22-25: Archiviata con un secco 3-0 la prima sfida, ora Azzurre concentrate per la partita di domani sera contro il Belgio 22.24: Serve poco più di un’ora all’Italia per stendere un Kenya che ha fatto quello che poteva 25-14 ...

Volley femminile - Preolimpico 2019 : Italia-Kenya 3-0 - le azzurre sbrigano la pratica africana. Ora Belgio e Olanda verso Tokyo : Esordio vincente per l’Italia nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, le azzurre hanno sconfitto il Kenya con un comodo 3-0 (25-17; 25-10; 25-14) e hanno così incominciato al meglio il weekend più importante dell’intera stagione. La nostra Nazionale non doveva trovare particolari problemi contro la modesta compagine africana e così è stato, è servito soltanto qualche punto per carburare nel primo set e poi le ...

Volley femminile - domani Italia-Belgio : programma - orari e tv : Dopo l’esordio vincente di questa sera contro il Kenya, l’Italia femminile di Volley si prepara ad affrontare il Belgio. Una sfida decisamente più ostica rispetto a quella d’esordio in questo torneo Preolimpico. Le ragazze di Davide Mazzanti non potranno sbagliare, visto che il pass per Tokyo 2020 sarà assegnato solo alla vincitrice del girone in corso a Catania. L’ultimo precedente tra Italia-Belgio, risalente al 20 ...

LIVE Italia-Kenya 2-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA. Azzurre sul velluto nel secondo set : 25-10 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-10 Errore al srvizio Kenya e le Azzurre si portano sul 2-0 senza problemi 24-10 Errore al servizio Egonu 24-9 Out Jepkirui da zona 4 23-9 Sylla mette a terra un pallone staccato da rete da zona 4 22-9 Out il servizio Kenya 21-9 Il challenge vede un tocco a muro sul primo tempo di Akuka 21-8 Muro di Egonu 20-8 Mano out di Danesi in primo tempo 19-8 Vincente ancora Chumba sulle mani alte del ...

LIVE Italia-Kenya 0-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : azzurre - serve partire col piede giusto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.01: Vedremo a chi si affiderà il coach Mazzanti ma è probabile che schieri la formazione titolare proprio per fare prendere il ritmo giusto alla sua formazione 20.59: Attenzione, però, perchè le sorprese sono all’ordine del giorno in questi tornei. In questo momento il Brasile è sotto 1-2 contro l’Azerbaijan, tanto per fare un esempio 20.58: E’ la prima delle tre sfide che ...

Volley femminile - Preolimpico 2019 : Olanda-Belgio 3-0 - tulipane travolgenti! Stasera l’Italia sfida il Kenya : L’Olanda ha travolto il Belgio con un roboante 3-0 (25-20; 25-15; 25-22) in appena 79 minuti di gioco e ha incominciato nel migliore modo possibile la propria avventura nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che è iniziato oggi a Catania. Le tulipane partivano con tutti i favori del pronostico e hanno offerto un’autorevole prova di forza, un successo netto e schiacciante che proietta le ragazze di coach Morrison in ...

LIVE Olanda-Belgio 3-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : successo convincente delle olandesi all’esordio - Sloetjes determinante : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30 Si è conclusa in maniera più rapida del previsto la sfida inaugurale del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Olanda si è imposta in maniera davvero convincente su un Belgio che ha fatto vedere il proprio gioco soltanto nel terzo periodo. La formazione allenata da Morrison sale al comando della classifica in attesa del risultato di Italia-Kenya in programma ...

LIVE Olanda-Belgio 2-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 16-15 - maggiore equilibrio nel terzo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-20 Servizio in rete di Grobelna, Olanda ancora in vantaggio 20-20 MURO GROBELNA E INVASIONE DI DIJKEMA, PAREGGIO! 20-18 SERVIZIO VINCENTE DI SLOETJES! BREAK IMPORTANTISSIMO! 19-18 DAALDEROP ANCORA A SEGNO! 18-18 Servizio in rete di Belien 18-17 SLOETJES CON IL MANI FUORI! Olanda nuovamente in vantaggio! 17-17 Daalderop ristabilisce la parità al rientro in campo Morrison ferma il gioco, ...

LIVE Olanda-Belgio 2-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 25-15 - tutto facile per le olandesi nei primi due parziali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Olanda-Belgio 2-0 (25-19; 25-15) 25-15 Buijs con il mani fuori chiude un secondo set dominato dall’Olanda, Belgio in totale confusione 24-15 Grobelna trova il lungolinea 24-14 PRIMO TEMPO FULMINANTE DI DE KRUIJF! 23-14 Muro su Buijs 23-13 Bongaerts sbaglia il servizio e chiude una serie interminabile 23-12 DE KRUIJF CON IL MURO! DOMINIO DELL’OLANDA! 22-12 Splendido pallonetto di ...

LIVE Olanda-Belgio 1-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 16-10 - olandesi in controllo nel secondo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-10 Grobelna chiude troppo la diagonale e non supera neppure la rete, secondo timeout tecnico 15-10 Servizio vincente di Grobelna 15-9 Grobelna trova il mani fuori 15-8 Van Gestel attacca completamente fuori misura 14-8 Dijkema e Belien non si intendono ma il pallone cade lo stesso nel campo belga 13-8 Sobolska con il primo tempo interrompe il parziale olandese 13-7 SLOETJES IN DIAGONALE! ...

LIVE Olanda-Belgio 1-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 25-20 - primo parziale favorevole alle olandesi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Servizio fuori misura di Belien al rientro in campo 5-2 GROTHUES! OLANDA ALLUNGA! Timeout per un infuriato Vande Broek 4-2 ACE DI BELIEN! Difficoltà in ricezione per il Belgio! 3-2 Pallonetto di Sloetjes! La n.10 olandese assoluta protagonista in avvio di secondo parziale! 2-2 Grobelna trova il tocco del muro 2-1 SLOETJES! Olanda avanti dopo uno scambio prolungato 1-1 Sloetjes attacca ...