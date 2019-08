Volley femminile | il Brasile si qualifica alle Olimpiadi 2020! Vittoria al tie-break con

Fonte : oasport

(Di sabato 3 agosto 2019) Ilè la prima Nazionale dirsidi Tokyo 2020, le verdeoro hanno dovuto sudare per strappare il pass a cinque cerchi e sono dovute ricorrere al tie-per sconfiggere la Repubblica Dominicana nel match decisivo andato in scena a Uberlandia. Le padrone di casa, ieri capaci di imporsi sempre al tie-contro l’Azerbaijan, hanno trionfato per 3-2 (25-22; 25-19; 23-25; 18-25; 15-10) dopo aver davvero tremato contro le caraibiche: avanti 2-0, le sudamericane si sono fatte rimontare ma spal muro hanno dominato la frazione decisiva strappando così il biglietto per il Giappone. Lacrime amare per la Repubblica Dominicana che sarà costretta così a giocarsi il tutto per tutto nel torneo nord-centro americano di gennaio 2020 dove verosimilmente affronterà Canada e Messico. Determinanti le prestazioni di Lorenne Teixeira (22 punti, 2 ...

