VIDEO F1 Charles Leclerc GP Ungheria 2019 | “Errore inaccettabile nel Q1 | alla fine però

VIDEO Charles Leclerc - incidente nelle qualifiche del GP Ungheria : Ferrari contro il muro all’ultima curva : Charles Leclerc ha commesso un grave errore durante il Q1 delle qualifiche del GP di Ungheria 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa all’Hungaroring. Il pilota della Ferrari, già comodamente ammesso al Q2, è andato in testacoda all’ultima curva ed è andato a sbattere col posteriore contro il muro. I meccanici della Scuderia di Maranello sono però riusciti a riparare la vettura in una decina di minuti e a rimettere in pista la ...

VIDEO Charles Leclerc : “Che fatica col bilanciamento della Ferrari - vado meglio sul bagnato” : Charles Leclerc è molto deluso dal risultato ottenuto nelle prove libere del GP di Ungheria 2019, tappa del Mondiale F1. Il monegasco ha concluso a un secondo di distacco da Pierre Gasly nella seconda sessione e ha analizzato la sua prova: “Oggi è stato molto difficile, ho fatto fatica con il bilanciamento della macchina. Sul bagnato andavo meglio, spero che piova in qualifica. Devo assolutamente migliorare il bilanciamento per essere ...

VIDEO Charles Leclerc - incidente nel GP di Germania : Ferrari contro il muro - errore pesantissimo e ritiro : Charles Leclerc si stava rendendo protagonista di una prova stellare nel GP di Germania 2019, il pilota della Ferrari era riuscito a risalire in seconda posizione grazie a un’ottima strategia e poteva addirittura pensare di attaccare il primato di Lewis Hamilton ma ha commesso un errore letale all’ultima curva, ha perso il controllo della vettura, è finito sulla via di fuga ed è andato a sbattere contro il muro. La macchina si è ...

VIDEO F1 Charles Leclerc : “Dispiaciuto per le qualifiche - domani proverò la risalita” : Charles Leclerc non può sorridere dopo la beffa subita nelle qualifiche del GP di Germania 2019 di Formula Uno. Il monegasco, infatti, dopo aver fatto segnare i migliori tempi nella Q1 e Q2, non ha potuto prendere parte alla Q3, dato che la sua Ferrari ha avuto un problema alla pompa delle benzina. Uno smacco non da poco che, tuttavia, non scalfisce l’ottimismo del ferrarista che si annuncia fiducioso per la gara di domani e pronto a ...

VIDEO Charles Leclerc in vetta alle FP2 - GP Germania 2019 : il monegasco precede Vettel ed Hamilton : Sono andate in archivio le prove libere 2 del GP di Germania 2019, undicesimo round del Mondiale di F1. Sul tracciato di Hockenheim il pubblico ha potuto godere di un grande spettacolo nel confronto tra le tre grandi di questo campionato: la Mercedes, la Ferrari e la Red Bull. Uno-due della Rossa con Charles Leclerc che si è issato in vetta all’ordine dei tempi con il crono di 1’13″449 con 124 millesimi di vantaggio sul tedesco ...

VIDEO Charles Leclerc - GP Austria 2019 : “Verstappen non è stato sportivo” : Charles Leclerc mastica amaro dopo la vittoria del Gran Premio di Austria 2019 di Formula Uno che gli è stata soffiata da Max Verstappen. Il contatto in curva 3 nel corso del 67esimo giro proprio non è andato già al monegasco della Ferrari che, nelle interviste post-gara non le manda a dire all’olandese reo, a suo dire, di mancanza di sportività nel momento dell’attacco. Mentre ancora la decisione della direzione gara non è stata ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Austria 2019 : “Pole fantastica - ora voglio la prima vittoria” : Charles Leclerc ha conquistato la pole position del GP d’Austria 2019, nona tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari è stato perfetto a Spielberg e ha guadagnato la seconda partenza al palo della sua giovane carriera, il monegasco è risultato semplicemente imbattibile nel corso delle qualifiche e ha ampiamente meritato la prima piazzola. Domani l’alfiere della Rossa andrà a caccia della prima vittoria, sarà chiamato a un duello ...

