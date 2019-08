Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 3 AGOSTO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI, CODE PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO, ANCORA CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE, CON RIPERCUSSIONI SULLA BRETELLA DELLA A1 Roma-NAPOLI, CODE DAL BIVIOPER LA A24 Roma-TERAMO TUTTO IN DIREZIONE SUD SULLA VIA ANAGNINA RISOLTO L’INCIDENTE, AVVENUTO IN PRECEDENZA IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 3 AGOSTO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI, CODE PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO, CODE IN DIMINUZIONE TRA L’INNESTO DELLA A1 Roma-NAPOLI E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SULLA VIA CASSIA, A MONTEFIASCONE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ORA IL TRAFFICO E’ REGOLARE ALL’ALTEZZA DELLA STRADA OMBRONE MENTRE SULLA VIA ANAGNINA A SEGUITO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 3 AGOSTO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ INTENSO LUNGO IL LITORALE LAZIALE PARTIAMO DALL’AURELIA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PROSEGUIAMO SULLA VIA LITORANEA, ANCHE QUI TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DIARDEA, NEI DUE SENSI DI MARCIA PIU’ A SUD CODE SULLA VIA FLACCA IN PROSSIMITA’ DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 3 AGOSTO 2019 ORE 98.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON PONTINA PER LAVORI CI SONO CODE DA VIA DELLA MAGGIONA A VIA LAURENTINA, VERSO LATINA SI TRATTA DI INTERVENTI A CURA DI ANAS PRIMI RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRACAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO, IN ENTRMBE LE DIREZIONI PROSEGUIAMO LUNGO IL LITORALE LAZIALE, ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI SANTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 3 AGOSTO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 Roma-NAPOLI, IN DIREZIONE SUD RIMOSSO L’INCIDENTE, CODE RESIDUE AL MOMENTO LOCALIZZATE ALL’ALTEZZA DI CASSINO, IN DIREZIONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA CODE DA VIA DELLA MAGGIONA A VIA LAURENTINA, VERSO LATINA SI TRATTA DI INTERVENTI A CUARA DI ANAS SULLA VIA FLAMINA CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 3 AGOSTO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio OGGI SABATO 3 AGOSTO E’ CONSIDERATO, SECONDO LE PREVISIONI DELLA VIABIALITA’ RELATIVE ALL’ESODO ESTIVO UNA GIORNATA DA BOLLINO NERO AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, IL TRAFFICO E’ INDICATO SCORREVOLE L’UNICA COMPLICAZIONE E’ DATA DA UN INCIDENTE AVVENUTO IN A1 SULLA DIRETTRICE Roma-NAPOLI IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 2 AGOSTO 2019 ORE 20:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; PERMANGONO DISAGI SULLA PONTINA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA RIMOSSO RESTANO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA POMEZIA SUD FINO AD APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA; SITUAZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 2 AGOSTO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI STA CREANDO PROBLEMI SULLA PONTINA: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA POMEZIA FINO AD APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA; E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’: SULLA A24 Roma TERAMO SI PROCEDE A RILENTO TRA LA BARRIERA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 2 AGOSTO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DALLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’; SULLA A24 Roma TERAMO SI PROCEDE A RILENTO TRA LA BARRIERA DI Roma EST E IL BIVIO CON LA A1 MILANO NAPOLI IN DIREZIONE SUD; SULLA STESSA A1 ULTERIORI CODE SONO PRESENTI TRA SAN CESAREO E IL BIVIO DI Roma SUD SEMPRE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 2 AGOSTO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; DISAGI SULLA A1 FIRENZE Roma: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN CAMION CON CARICO DISPERSO IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ CONGESTIONATO TRA ORTE E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE Roma; PROSEGUENDO SULLA A1 ULTERIORI CODE SI SEGNALANO TRA SAN CESAREO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD VERSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 2 AGOSTO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; DISAGI SULLA A1 FIRENZE Roma: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN CAMION CON CARICO DISPERSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ORTE E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE Roma; SI E’ CONCLUSO INVECE L’ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA PONZANO E FIANO RomaNO DOVE LA CIRCOLazioNE E’ TORNATA ...

